Belles retrouvailles à Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 173 lecture(s)

La salle OMS de l’Opow de Béjaïa a abrité, avant-hier vendredi, un tournoi maghrébin de vétérans qui a réuni la sélection nationale marocaine, l’équipe de Kélibia de Tunisie, l’équipe nationale algérienne de 1990 et 1991 ainsi que la sélection de Béjaïa. Ce tournoi, qui a été organisé par l’association des anciens volleyeurs de Béjaïa, a été rehaussé par la présence des autorités locales, dont Youcef Kadri, président de la commission sport au niveau de l’APC de Béjaïa, et d’autres élus, du DJS de Béjaïa et d’autres invités de la famille sportive nationale et béjaouie. La compétition, qui s’est déroulée durant la journée de vendredi, a vu la sélection de Béjaïa battre celle du Maroc (2 à 0), alors que l’équipe de Kélibia (Tunisie) a pris le dessus sur la sélection algérienne de 90/91 (2 à 0). Dans l’après-midi, pour le compte du match de classement, la sélection algérienne a pris le meilleur sur son homologue marocaine, alors que les Tunisiens de Kélibia ont remporté le tournoi en battant, en finale, la section de Béjaïa sur le score de 2 à 0. De l’avis de tous les participants, ce tournoi s’est déroulé dans de très bonnes conditions. Ceux-ci n’ont pas manqué de relever «l’accueil chaleureux» qui a été réservé aussi bien aux participants étrangers qu’aux locaux. «Le tournoi s’est déroulé dans très bonnes conditions. On a fait de notre mieux pour assurer un meilleur accueil et les meilleurs conditions possibles à nos invités. Après le tournoi de Tunisie et celui du Maroc, nous avons pris l’initiative de réunir nos frères tunisiens et marocains ici à Béjaïa, pour souder les liens et garder cette amitié qui nous lie. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés, de loin et de près, ainsi que les autorités locales, à l’image de l’APC et de la DJS», se félicite Omar Bouiche, président de l’association des anciens volleyeurs de Béjaïa

Z. H.