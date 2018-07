Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Nous l’avons écrit au tout début de cette Coupe du Monde : Les Belges sont diablement forts et peuvent aller au bout de ce Mondial russe sans qu’on puisse y trouver à redire. Certains y ont vu une blague. Les voilà à 180’ du bonheur ! Oui, les Hazard, Lukaku, Courtois et autres De Bruyne et Fellaini constituent une belle équipe. Et très probablement un beau champion. Ils ont dansé avec maestria la Samba face aux Brésiliens, constellés de Neymar et Coutinho, venus prendre le trophée qui leur avait été ravi honteusement chez eux en 2014. Ces Belges ont ébloui le monde par la qualité de leur football, par leur esprit d’équipe et par leur mental d’acier qui résiste à l’adversité. Le hold-up parfait, qu’ils réussirent contre le Japon dans les temps morts pour rester en vie, était un signe que cette sélection est taillée pour entrer dans l’Histoire du foot. Elle a un peu plus de talent, de Grinta et de conviction que celle d’Enzo Scifo, Jan Ceulemans et Jean-Marie Pfaff. Les connaisseurs du foot savent que leur belle victoire contre la Seleção n’est pas une surprise. Cette équipe, composée d’une génération de footballeurs très doués, a muri. Beaucoup muri. Elle fait plaisir à voir jouer. Désormais, c’est un boulevard qui s’ouvre devant elle sur le chemin de la gloire. Contre le Brésil, la Belgique du jeune Robert Martinez a évolué avec autorité en s’appuyant sur ses valeurs. Elle n’a pas été impressionnée par ces fringants Auriverdes décidément d’un jaune bien pâle malgré quelques menues fulgurances. C’est la marque des champions. Et ce sera encore davantage après qu’ils ont fait mordre le «Kazan» à Neymar et consorts. Au suivant ! Devraient se dire maintenant Hazard et ses coéquipiers, bien décidés à ne pas quitter la Russie sans emmener cette Coupe du Monde, des Montagnes russes au Plat Pays ; le seul Amour… Et ça promet un beau derby en demies face à leurs «cousins» français qui commencent déjà- à raison d’ailleurs- à pousser leurs cocoricos. Ils ont certes disposé d’une sélection d’Uruguay tout à fait inoffensive, mais les Bleus n’en sont pas moins rodés et sérieux. On aura droit à une belle explication franco-belge sur un terrain neutre. Ce sera, en même temps, le premier vrai test de la sélection de Didier Deschamps qui aura à se mesurer à une équipe solide dans tous ses compartiments, qui conjugue admirablement puissance physique et aisance technique. Sur papier, les Belges avec leur accent «so british» paraissent sensiblement mieux armés. Ironie de l’histoire, l’un des hommes qui ont offert le seul trophée aux Bleus va tirer contre son camp. L’artilleur Thierry Henry, qui officie comme adjoint de Martinez, aura le cœur serré de devoir donner les armes aux citoyens de Belgique pour bombarder les buts d’Hugo Lloris. Ça va, peut-être, donner de la matière à Marine Le Pen et tous les franchouillards pour casser du «noir indigne de la République», en ces temps de ménopause intellectuelle chez les politiques en France. Quoi qu’il en soit, on aura droit, pour sûr, à une demi-finale de Coupe du Monde diabolique. Et cela suffit à notre bonheur. Pour l’instant. En attendant la suite et la fin.

H. M.