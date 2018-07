Hacène Lalmas n’est plus

Par DDK | Il ya 1 heure | 314 lecture(s)

L’emblématique meneur de jeu du CR Belcourt des années 60 et 70, Hacène Lalmas, a tiré sa révérence à l’âge de 75 ans, ont annoncé hier ses proches. Touché par un AVC, depuis des années, l'ancien stratège du grand CRB et de l'équipe nationale des années soixante a succombé à sa maladie dans la nuit de vendredi à samedi, après un profond coma. Le football national perd ainsi l’une de ses figures de proue la plus emblématique et qui était considérée, à juste titre, comme le plus grand joueur algérien de tous les temps.

R. S.