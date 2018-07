Chérif Mellal hôte de Taghzout

Par DDK | Il ya 1 heure | 226 lecture(s)

Le président de la JS Kabylie, Chérif Mellal, accompagné de Mouloud Iboud et de Nassim Benabderrahmane, s’est rendu avant-hier à Taghzout, localité sise à 8 km au nord de Bouira, sur invitation de l’association 20 août.

Sur place, un accueil chaleureux leur a été réservé par les nombreux supporters de la JSK, venus de Haïzer, Merkala, Ath Laaziz, bien sûr Taghzout et d’autres localités de la région. Au delà d’un club de football, la JSK représente toute une histoire, une identité qui doit être «protégée des prédateurs». C’est sur cette note que Mellal a tenu à rassurer tout le monde : «C’est l’amour et le ‘nif’ qui m’ont poussés à rejoindre le club alors qu’il traversait les moments les plus difficiles de son existence». Fait inédit, c’est pour la première fois que l’ex-boss des Canaris, Hannachi, n’a pas été évoqué. Mellal parlera, par la suite, de la situation actuelle du club et des perspectives. «Nous avons hérité d’une situation délicate où le club a failli tomber dans le purgatoire de la relégation. Nous avons (dirigeants, anciens joueurs et supporters de la JSK) tout fait pour sauver le club de la relégation», a-t-il souligné. Concernant la coupe d’Algérie où le club a disputé la finale, Mellal estime : «On ne s’attendait pas à atteindre la finale de la coupe d’Algérie tellement qu’on était préoccupés par le championnat où le club jouait sa survie en Ligue 1 Mobilis. Malheureusement, dame coupe ne nous a pas souri». Il annoncera, en revanche, le projet pour la réalisation d’un centre de formation à Oued Aïssi, dont l’entame des travaux est prévue pour le mois de septembre prochain. Il dira que «la JSK est un grand club qui doit disposer de son propre centre et investir pour disposer de sa propre entré d’argent et ne pas attendre à chaque fois les subventions.»



«Rendre à la JSK son lustre d’antan»

Par ailleurs et au sujet du recrutement pour la saison 2018/2019, le président Chérif Mellal dira : «Nous avons procédé à un recrutement judicieux, des jeunes joueurs dont la moyenne d’âge est de 23 ans. Notre vision est lointaine, qu’on nous laisse travailler. On fera en sorte de rendre au club son aura d’antan avec un titre africain dans trois ans». Au sujet du nouvel entraîneur, Mellal soulignera : «Avant de s’engager avec Franck Dumas, nous avons d’abord pris attache avec Moussa Saib et Djamel Menad, par l’intermédiaire de Mouloud Iboub qui les connait très bien, mais les deux ont décliné l’offre». Interrogé sur l’ouverture du capital de la JSK, Mellal répondra en disant : «Si cela dépendait de moi, je le ferais dès demain, mais il faut d’abord éclaircir certaines choses, à commencer par établir l’inventaire du club, répertorier ses biens…». Toutefois, Mellal encouragera l’idée de l’installation d’un comité de supporters à Taghzout : «C’est ce que doit faire l’ensemble des supporters pour mieux s’organiser». Il invitera les futurs membres dudit comité de se rendre au siège du club dès son installation, comme il invitera une équipe de football benjamine qui venait juste de remporter un tournoi inter-quartiers de se rendre au stade 1er Novembre prochainement pour rencontrer les joueurs de la JSK». À noter que la veille, les vétérans de la JSK, conduits par Malik Mokbel, ont livré une joute amicale avec leurs homologues Taghzoutis. De son côté, le président de l’association 20 août, Mouloud Aidat, dira : «Je tiens au nom de l’association et de la population de Taghzout à remercier le président de la JSK Chérif Mellal d’avoir accepté notre invitation qui entre dans le cadre du rapprochement des supporters qui sont nombreux dans la région. Ce fut aussi une occasion pour l’installation d’un comité de supporters de la JSK qui se fera incessamment». Pour sa part, Messaoud Chaâbane Chaouche, président de l’APC de Taghzout, a déclaré : «C’est une bonne initiative de l’association 20 août, qui entre dans le cadre des festivités pour la commémoration du 5 Juillet, que je tiens d’ailleurs à saluer. La venue de Mellal était une occasion pour rassembler les citoyens de la région de manière unanime. Il faut dire que la JSK a réussi à rassembler les gens là où le politique divise. Cela stimule aussi le mouvement associatif, notamment sportif, pour mieux s’organiser et pourquoi pas relancer le club local, l’AS Taghzout».

M’hena A