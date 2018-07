Neuf joueurs libérés

Par DDK | Il ya 1 heure | 112 lecture(s)

La direction du CSA/FC Aït Zaïm, à sa tête Mohieddine Ammam, et les membres de son bureau, ont pris la décision de procéder à un changement au niveau de l’effectif. En effet, seuls seize joueurs ont été retenus dans le groupe en prévision de la prochaine saison. Des éléments qui ont donné satisfaction sur le plan technique et même disciplinaire. Ainsi, c’est un total de neuf joueurs qui ont été libérés. Mohieddine Ammam a même décidé de se séparer à l’amiable du coach Kamal Boumbar et de contacter plusieurs autres entraîneurs pour driver l’équipe. D’après certaines sources, c’est Chabane Dahlaeb qui est le plus pressenti à prendre la barre technique du FC Aït Zaïm. Cela dit, rien n’a été encore ficelé entre les deux parties, du moins pour le moment. A noter que Rachid Meziane, ex-coach du FC Tadmaït, de la JS Tadmaït et de l’OS Moulediouane, a été également contacté par la direction du FCAZ. Mais les deux parties n’ont pas trouvé d’accord. S’agissant de la saison prochaine, l’on apprendra que la reprise interviendra bientôt. Les dirigeants se sont fixé un objectif beaucoup plus ambitieux que celui de la saison passée. Il s’agit de l’accession en division Honneur, qui tient à cœur au président Ammam. Par ailleurs, et 8 ou 9 joueurs seront recrutés cet été. Les contacts ont été déjà établis avec des éléments qui ont fait leurs preuves dans différents clubs de la région. Ils devront donc renforcer l’équipe et permettre au FCA de viser le haut de la pyramide, la saison prochaine.

M. B.