Le GS Pétroliers sacré

Le GS Pétroliers est sacré champion d'Algérie 2018 de Karaté Do, après avoir totalisé 24 médailles dans les épreuves de Kata et de Kumité, en individuel et par équipes, aussi bien chez les messieurs que chez les dames, samedi à la Coupole du Complexe Olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Neuf de ces médailles étaient en métal précieux, et elles ont été bonifiées par cinq breloques en argent, et dix en bronze. Le GSP a surtout fait la différence en Kumité, où il a glané pas moins de six médailles d'or, plus deux en argent et trois bronze. Le reste de la moisson a été fait en Kata, où les athlètes du GSP ont raflé trois médailles d'or, trois argent et sept bronze. Une belle récolte ayant placé le GSP devant l'AS Sûreté Nationale, deuxième sur le podium, avec 4 or, 3 argent et 1 bronze, au moment où l'Olympique de Bir Touta a pris la troisième place, avec 1 or, 2 argent et 4 bronze. Malgré un assez bon rendement, le Chabab de Barika (Wilaya de Batna), lui a terminé au pied du podium, avec un total de six médailles : 1 or, 2 argent et 3 bronze. "Ce sacre est amplement mérité" a considéré l'entraîneur du GSP, Redouane Idiri, expliquant que ses poulains s'étaient très bien préparés pour les derniers Jeux Méditerranéens de Tarragone , ce qui leur a servi pour ce championnat d'Algérie. Au total, 800 athlètes, représentant 36 Ligues de Wilaya ont participé à cette compétition.