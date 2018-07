La JM Béjaïa honore ses lauréats

Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

Les responsables de la Jeunesse montante de Béjaïa (JMB) ont organisé, samedi dernier, une réception en l’honneur des athlètes de la section qui se sont distingués tout au long de la saison dans les domaines sportif et éducatif. La cérémonie, qui s’est déroulée dans la salle OMS de l’Opow, a drainé un grand public, composé en majorité de parents d’athlètes, donnant un caractère familial à la réception. D’emblée, les organisateurs ont récompensé les athlètes ayant réussi à l’examen de la 5e, avant de passer à la distribution de diplômes à ceux ayant réussi le passage de grades. Accosté en marge de la cérémonie, le président de la JMB, Billel Benchikh, dira en substance : «Par ce geste, nous voulions fêter en famille la fin de saison. Je profite de l’occasion qui m’est offerte pour remercier toutes les personnes qui nous ont aidés tout au long de la saison : les parents d’athlètes et les athlètes qui n’ont pas lésiné sur les efforts pour atteindre ce niveau, sans oublier nos entraîneurs qui ont fait un grand travail. Nonobstant le manque flagrant de moyens et les bâtons que certains nous mettent dans les roues, notre bonne volonté a suffi pour atteindre nos objectifs. Je souhaite, néanmoins, qu’on soit tout plus performants à l’avenir». Certains parents de judokas ont exhorté les responsables de l’Opow, en particulier, et ceux du sport, en général, à venir en aide à la JMB et de répondre aux doléances des responsables du club, afin de régler le problème d’infrastructure. Celui-ci bloque et ralentit l’épanouissement de la discipline et des judokas, malgré la grande volonté des dirigeants et des entraîneurs.

