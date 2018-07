Excellence, bien-aimée Kolinda !

Par DDK | Il ya 1 heure | 125 lecture(s)

Par Hassan Moali

C’est l’attraction numéro une de la Coupe du Monde russe. Les férus du foot du monde entier s’attendaient à danser au rythme de la Samba avec le maestro Neymar et son orchestre Auriverde. C’est finalement Kolinda qui s’est occupée, avec une joie non feinte, de donner du plaisir aux yeux. Surtout à de nombreux Algériens qui sont devenus accros de la Croatie pour les beaux yeux – au propre comme au figuré - de sa spontanée présidente Kolinda Grabar-Kitarovic. Un véritable fan club s’est créé sur les réseaux sociaux et la bonne Dame a… damé le pion à la Coupe du Monde sur le terrain réel et virtuel. Samedi, les Algériens étaient scotchés au petit écran, toutes affaires cessantes, épiant ce beau visage désormais familier d’une femme qui a botté en touche le protocole dû aux chefs d’Etat. Ils savaient qu’elle était capable de les faire rêver autrement, faute de pouvoir s’émerveiller des gestes techniques de Messi, Cristiano et Neymar. C’est carrément un amour visuel que des centaines, voire des milliers, de téléspectateurs algériens témoignent, à coups d’effluves virtuels langoureux, à la Présidente de Croatie, vêtue du maillot à damier rouge et blanc et d’un survêtement rouge ! Et pour cause ! Kolinda a fait le buzz quand elle grilla «le hors-jeu» en allant faire la fête dans le vestiaire des joueurs de la sélection de son pays qu’elle a chaleureusement enlacés un par un. Cette image, ordinaire ou presque en Occident, ne pouvait pas passer inaperçue en Algérie où les pesanteurs sociologiques et religieuses sont à ce point prégnantes dans la vie de tous les jours. Ce refoulé n’a pourtant pas résisté à la tentation de s’échapper à travers des posts enivrés et enfiévrés d’internautes qui, visiblement, noient leur chagrin à coups de prose et d’images très suggestives. Poussés par une irrésistible passion pour la fringante Présidente croate, certains ont lancé des recherches sur le mode opératoire pour immigrer dans ce pays. Ils ne cachent pas leurs désirs de s’offrir une femme aussi belle que Kolinda et plus si affinités… Mieux encore (ou pire c’est selon), quelques apprentis bigots de la Toile, qui jouaient les redresseurs des torts -à tort d’ailleurs- ne se sont pas privés de faire parler leur libido ayant succombé aux charmes et aux déhanchements de son Excellence. C’est dire à quel point Kolinda Grabar-Kitarovic fait le buzz en Algérie. Sans doute que l’équipe de Croatie a gagné des milliers d’aficionados chez nous grâce à son 12ème «homme» ou plutôt femme, qui réussit des exploits… explosifs à la tribune officielle. Le mérite des Modric, Rakitic et Subatic, qui ont pourtant résisté aux Montagnes russes, est devenu presque anecdotique. Beaucoup vont prier pour que la Croatie terrasse les Anglais en demi-finale pour poursuivre l’excitante aventure visuelle avec cette belle blonde qui gouverne ce petit pays symbole du beau jeu et de doux rêves… Emportés par cette délirante histoire, on a presque oublié les jeux et les enjeux plus terre-à-terre de cette Coupe du Monde. Demain mardi, on aura droit à un très beau match entre Français et Belges. Une immersion dans l’intensité de la technique, du beau et du suspens. En attendant le retour, mercredi, de Kolinda pour une autre partie de plaisir des yeux pour le ballon de Modric mais surtout pour ses beaux yeux à elle. Accrochez-vous, ça va secouer !

