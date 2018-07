Les choses sérieuses commencent

Par DDK | Il ya 1 heure | 153 lecture(s)

La délégation du MOB, forte de 38 personnes dont 25 joueurs, a rallié hier matin la région de Sousse, au nord de la Tunisie, pour un stage de douze jours qui débutera aujourd’hui. Ce stage à Tunis sera consacré au travail spécifique, à savoir la condition physique, et technico-tactique. Les joueurs du MOB qui ont quitté Béjaïa hier matin vers 7h, devraient arriver à l’hôtel El Mouradi Gammarth dans la soirée, où ils éliront domicile. La première séance d’entraînement aura lieu aujourd’hui à 17h, avant de passer au biquotidien à partir de demain. Alain Michel, en collaboration avec le chef de délégation, Rachid Malek, a programmé trois matchs amicaux pour les 10, 12 et 14 juillet contre des équipes tunisiennes, à l’image de l’ES Tunis, le club africain et le CS Sfax, avec lesquelles les dirigeants mobistes attendent la confirmation. Les joueurs concernés par le stage sont : Bencherif Ali, Bouheniche Ilies, Mazari Chakib-Arslan, Chadi Nassim, Amokrane Abdelhakim, Kadri Mehdi, Semahi Khallil, Touré Malick, Soltani Mohamed-Kamel, Bouledieb Billel, Sidi-Salah Yacine, Mouhli Yanis, Herida Youcef-Islam, Debbari Abdelhakim, Kadous Ahmed, Boudoumi Omar-Kamel, Naas Laraba Mohamed, Dahar Merouane, Soltane Amir, Bellahcene Reda, Aibout Sofiane, Meziane Lyes, Temericht Kouciela, Aouali Kamel et Touati Mohamed Nadjib.

Le Camerounais Anang non retenu

Le joueur camerounais Thierry Ernest Anang qui était en essais au MOB n’a pas été retenu par le coach français Alain Michel, pour le stage de Tunisie. D’après une source, le staff technique n’a pas été convaincu par les capacités du joueur camerounais même si une autre source nous a avoué que les portes pour son éventuel repêchage sont toujours ouvertes et si le club n’arrive pas à dénicher un autre attaquant d’ici quelques jours, les dirigeants du MOB peuvent l’enrôler et lui faire signer un contrat.



Touati signe pour trois ans

Après avoir subi des tests en s’entraînant avec les seniors tout au long de cette première phase, le jeune joueur de la catégorie réserve, Touati Mohamed-Nadjib a signé, avant-hier, son premier contrat professionnel d’une durée de trois ans. Le staff technique et le directeur sportif ont donné leur accord pour garder Touati qui a fait toutes les catégories au sein du club des martyrs.

Les dates des journées de détection des talents dévoilées

Le directeur sportif Rachid Malek et la direction du MOB ont arrêté les dates des journées de détection des jeunes joueurs qui auront lieu au stade Benallouache à partir de 8h. Les jeunes talents désirant tenter leurs chances au MOB doivent télécharger une fiche d’inscription qu’ils devront remplir et déposer au niveau de la direction technique avant chaque plateau de détection. Le calendrier par catégorie d’âge est le suivant : U19 (joueurs nés en 2000 et 2001) du 10 au 12 juillet 2018, U17 (2002 et 2003) du 14 au 16 juillet 2018, U15 (2004) du 17 au 19 juillet 2018, U14 (2005) du 21 au 23 juillet 2018 et U13 (2006 et 2007) du 24 au 26 juillet 2018.

Z. H.