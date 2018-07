Berchiche 6e recrue

Par DDK | Il ya 1 heure | 139 lecture(s)

La direction de la JSM Béjaïa qui poursuit ses contacts avec certains joueurs ciblés sur le marché des transferts, a réussi à faire signer, dans la soirée d’avant-hier, le défenseur central du CABBA, Koceila Berchiche, pour une durée de deux saisons, devenant ainsi la sixième recrue du club cet été. De ce fait, l’enfant de Béni Douala qui est parvenu à avoir ses papiers de la direction de Bordj Bou Arreridj est attendu, aujourd’hui, à Béjaïa pour intégrer les rangs de sa nouvelle équipe et entamer la préparation de la nouvelle saison sportive avec le reste du groupe. Dans ce même ordre d’idées et selon une source proche de la direction du club, l’attaquant de l’USMH, Bilal Mebarki, serait proche de revenir à la JSMB pour laquelle il avait joué durant la période s’étalant de 2012 à 2014 avant de rejoindre les rangs du MCO. Ceci dit, Mebarki qui a porté aussi les couleurs de la JSK, aurait confié à l’un de ses proches qu’il «désirerait quitter l’USMH pour tenter une nouvelle aventure du côté de la capitale des Hammadites». La même source ajoute même que le joueur était attendu hier dans le bureau de Houassi pour finaliser les pourparlers avec son interlocuteur et parapher son contrat avec le club. Idem pour l’axial du MCO, Slimane Allali qui aurait décidé de rejouer, lui aussi, pour le club béjaoui après un moment de tergiversations.

B. Ouari