La réception reportée

Initialement prévue pour fin juillet ou début du mois d’août, la réception du nouveau stade de football de Tikjda, attaché au CNLST, a été reportée à une date ultérieure.

«Les travaux ont été interrompus une première fois à cause du mauvais temps qui a joué aux prolongations cette année, mais aussi à cause du blocage émanant, encore une fois, du PND (Parc National de Djurdjura), sous prétexte que la superficie de la surface entendue la première fois pour la réalisation du stade a été dépassée», dira le chargé de communication du centre, M. Belkacemi. Une commission accompagnée par les services de sécurité s’est même rendue sur les lieux (…) pour constater le contraire, qu’il n’y avait aucun dépassement. Les travaux ont, certes, repris de plus belle, mais après un retard considérable et surtout inutile. Ceci dit, le projet en question compte un terrain de football en tartan synthétique avec une couche de souplesse aux normes FIFA doté d’une piste d’athlétisme avec quatre couloirs, une tribune de 500 places, ainsi qu’une grande salle multi sports modulable en dessous du terrain de football de 900 m². À titre de rappel, les travaux sont réalisés sur fond propre du centre, en attendant la contribution du MJS, ainsi que les pouvoirs publics de la wilaya de Bouira. Par ailleurs, le centre commence déjà à recevoir les premières équipes qui s’y installent dans le cadre de leur préparation physiques et oxygénation en altitude d’intersaisons, à l’instar de l’AS Ain M’lila et le RC Rélizane qui sont déjà sur place. Une fois terminé, le centre aura son envergure et dimension de centre de préparation de dimension mondiale, et fera sans doute éviter aux équipes nationales et clubs de différentes disciplines les sempiternels déplacements à l’étranger avec ce qu’ils engendrent comme dépenses en devises.

La piscine rouverte jeudi prochain

La piscine du chalet du KEF, ex CAF (Club Alpin Français) rattaché au CNLS Tikjda, qui a connu des travaux de réhabilitation et d’extension, sera rouverte aux familles et autres sportifs jeudi prochain. C’est ce qu’a indiqué le chargé de communication du centre, M. Belkacemi. En effet, c’est tout le chalet qui a connu des travaux d’aménagement à commencer par un espace de détente et de repos en plein air, des douches à proximité de la piscine, ainsi que des bancs et une terrasse. Tout est fait pour offrir un cadre des plus agréables aux visiteurs. C’est la deuxième piscine que compte le centre après celle qui se trouve au niveau de l’hôtel Djurdjura dans l’enceinte du CNLST. Toutefois, le chalet sert aussi de lieu de rencontre des amateurs des sports de montagne, notamment le ski à travers la FASSM (Fédération algérienne de ski et sports de montagne) qui y séjourne en période hivernale dans le cadre de développement et la promotion de la pratique du ski avec ses différentes disciplines. Le chalet compte aussi un hôtel de 60 lits, ainsi qu’un restaurant et une cafétéria.

