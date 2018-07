«Réussir de meilleurs résultats»

Par DDK | Il ya 32 minutes | 72 lecture(s)

Le Club sportif Merdj Ouamane Amizour est une véritable pépinière de talents. Lors des derniers championnats d’athlétisme, organisés à Souk-El-Tenine (Béjaïa), les 28, 29 et 30 juin passé, et à Oran, le 4 et 5 juillet, le club a décroché une médaille de bronze par le biais de l’athlète Azzedine Imestourène, dans la spécialité triple-saut. À ce propos, le président de Merdj-Ouamane Amizour, Rabehi Nacer, soulignera : «Azzedine Imestourène est un athlète de talent. Il a de bonnes qualités pour aller loin dans sa carrière. De notre côté, on est là pour l’encadrer comme il faut». Le président dudit club enchaînera en évoquant une difficulté de taille qui entrave le bon déroulement du programme de préparation du club: «Nous avons plus d’une trentaine d’athlètes à travers des communes de la wilaya de Béjaïa. Pour leur éviter des déplacements à Amizour, c’est nous, les membres du staff administratif et technique, qui nous nous déplaçons aux régions où ils habitent. C’est sur place qu’on effectue les séances d’entraînements. Pour Imestourène, par exemple, c’est jusqu’à Feraoun que l’on se rend pour encadrer ses exercices de préparation». Le même interlocuteur abordera, par ailleurs, la visite du wali intérimaire de Béjaïa dans la commune de Feraoun où il a remis un cadeau à Imestourène : «Le geste du wali intérimaire est à la fois honorable et encourageant pour la suite du parcours. Ca nous a fait énormément plaisir. Malgré le manque de moyens, notamment financiers, on est animés d’une grande volonté de représenter dignement Amizour. D’ailleurs, il n’y a qu’à voir les athlètes que nous avons en ce moment, pour se convaincre qu’on possède les capacités de réussir de bons résultats à l’avenir. Des athlètes comme Boudjellil Feriel, Bouchaker Dihia, Haddad Asma, Adnani Nawel, Boussekine Massilya, Hatoune Silina, Benatsi Karim, Boudjellil Larbi, Mellahi Rayane… peuvent rivaliser avec les meilleurs, pour peu qu’ils soient bien encadrés et pris en charge. Bref, on est là pour ça et notre objectif, c’est de voir ces athlètes devenir des champions».

M. R.