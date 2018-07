Les meilleurs athlètes de la saison honorés

Par DDK | Il ya 33 minutes | 71 lecture(s)

L’auberge Mohamed Boudiaf, ex-château de la comtesse d’Aokas, a accueilli, dans la soirée d’avant-hier, le Golden stars, une cérémonie en hommage à tous les athlètes qui ont décroché des résultats nationaux et internationaux au cours de la saison sportive 2017/2018, ainsi qu’aux anciens athlètes qui ont honoré la wilaya de Béjaïa par le passé. Cette grandiose fête a été rehaussée par la présence du DJS, du P/APW, de certains députés, de plusieurs P/APC de la région du Sahel, de plusieurs chefs de daïras et de la famille révolutionnaire. Après les prises de parole du DJS et du P/APW, la chef de daïra d’Aokas a donné officiellement le coup d’envoi des festivités au nom du wali intérimaire qui s’est excusé à la dernière minute. Les organisateurs ont débuté la cérémonie par récompenser les gens de l’art, à l’image des troupes folkloriques, des dessinateurs et associations culturelles ayant honoré la wilaya au niveau national. Par la suite, c’est le MOB, qui a accédé en ligue 1, ainsi que les anciens gloires de la wilaya qui ont été récompensés, à l’image, entre autres, de Bouzid Dries, Soraya Haddad, Amaouche Hakim, Kenzi A/Hani, Nassim Dehouche, Youbi, Benbraham, Bouchkoura Slimane et Kamel Belhocine. Après toutes ces gloires de la région, c’est au tour des athlètes de différentes disciplines qui ont décroché des médailles au niveau national et international d’être honorés. On peut citer la boxe, les jeux d’échecs, l’athlétisme, le badminton, la lutte, le kick-boxing, le yosei kane budo, le judo, le sport scolaire, le futsal et le volley-ball. Le point noir de la cérémonie était la mauvaise organisation due au manque d’expérience des agents de la DJS ainsi que l’opportunisme et l’audace de certains soi-disant élus et responsables locaux qui ne ratent aucune occasion pour s’afficher devant les caméras alors qu’ils sont absents sur les terrains tout au long de la saison.

Z. H.