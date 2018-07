Noreddine Maâlem de retour

Par DDK | Il ya 33 minutes | 83 lecture(s)

Le jeune attaquant Noreddine Maâlem, qui a évolué la saison passée chez les juniors de l'US Béni Douala, est de retour chez lui. La direction de l'USMDBK a songé à récupérer cet attaquant, auteur d'une dizaine de buts la saison dernière. Âgé de 19 ans, le joueur devait passer en séniors et visiblement l’US Béni Douala ne lui aurait pas fait de proposition pour passer en équipe première. D’où son retour chez lui à Draâ Ben Khedda. Pour la saison prochaine donc, il ne cache pas son ambition de réussir son come-back chez les Ciel et Blanc, avec la ferme intention de donner une autre dimension à sa carrière: «J'ai joué la saison passée avec les juniors de l'US Béni Douala, et cette saison, je retourne dans les rangs de l'USMDBK, mon club d'enfance ou je rejoindrai l’équipe des séniors. Les responsables m'ont contacté et je n'ai pas hésité un seul instant à répondre favorablement à leur demande», a-t-il indiqué.

Massi Boufatis