Départ le 15 juillet pour l'Allemagne

Par DDK | Il ya 32 minutes | 134 lecture(s)

Les Canaris boucleront aujourd’hui leur premier stage de préparation à Aïn Benian, après douze jours de travail intense.

Un premier stage consacré essentiellement au volet physique. Les poulains de Dumas ont été soumis à une grande charge de travail par le préparateur physique, Sayeh. Le staff technique kabyle s’est dit satisfait des conditions de travail et de l’investissement des joueurs tout au long du séjour à Aïn Benian. Les coéquipiers de Benkhlifa bénéficieront de deux jours de repos, aujourd’hui et demain. La reprise des entraînements est prévue pour jeudi après-midi, probablement au stade du 1er novembre. Le staff technique kabyle aura noté les faiblisses à travailler avec tout le groupe.

Peaufiner la préparation en Allemagne

Après ce premier stage effectué à Aïn Benian, les Kabyles peaufineront donc leur préparation en Allemagne qu’ils rallieront le 15 du mois en cours. Leur séjour s’y étalera jusqu’au 28 juillet. C’est ce que nous a confirmé, hier, le président délégué Mouloud Iboud : «J’ai tout réglé aujourd’hui (ndlr hier) et on aura les visas avant le 15 du mois en cours. Après le premier stage à Aïn Benian, l’équipe peaufinera sa préparation en Allemagne avant de rentrer au pays à quelques jours du début du championnat». Nous apprendrons également que ce second stage sera consacré au volet technico-tactique et à des matchs amicaux. Se sera l’occasion pour le coach Dumas et ses collaborateurs de dégager l’équipe type qui commencera le championnat le 11 août prochain. Par ailleurs, la direction de la JSK présentera, vendredi prochain, son effectif et son staff technique pour la nouvelle saison 2018-2019 aux supporters, au stade du 1er novembre. Néanmoins, les organisateurs n’ont pas encore d’autorisation pour le gala artistique prévu pour accompagner la présentation. La présentation des joueurs pourrait donc se faire sans le gala dans le cas où les autorités locales ne donnaient pas leur feu vert pour le gala.

M. L.