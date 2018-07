Premier vrai test pour les Crabes

Par DDK | Il ya 33 minutes | 68 lecture(s)

Les joueurs du MOB, qui se trouvent depuis avant-hier soir en Tunisie, affronteront pour leur premier match amical la formation de l’ES Tunis, ce soir à partir de 19h00. L’occasion pour le coach français, Alain Michel, de tester ses joueurs après une dizaine de jours de travail intense à Béjaïa. La délégation du MOB est arrivée à 22 heures à l’hôtel el Mouradi de Gammarth, après 15 heures de trajet et 3 heures de blocage au niveau des frontières, suite à l’attentat terroriste qui a endeuillé la Tunisie. Alain Michel a dû annuler la séance de décrassage prévue à leur arrivée. Mais désormais, le programme du stage qui a été établi à Béjaïa sera appliqué à la lettre. Après le match de l’EST, les camarades de Kadri affronteront, jeudi, l’équipe du Stade tunisien, alors que leur troisième adversaire n’est pas encore connu. Concernant le volet recrutement, celui-ci n’est pas encore clos et les dirigeants sont à la recherche d’un attaquant. Le Camerounais Ernest, qui a été mis à l’essai pendant une dizaine de jours, pourrait être repêché, si les négociations avec Bentiba n’avançaient pas. Le fait de demander au joueur camerounais et à son agent d’attendre quelques jours à Béjaïa est révélateur de la volonté de la direction du MOB de l’enrôler, quand bien même il n’a pas fait le voyage avec le groupe en Tunisie.

Aissat Yahia nommé coordinateur des jeunes

La direction du MOB, en concertation avec le directeur sportif, Rachid Malek, a installé avant hier officiellement Aissat Yahia en sa qualité de coordinateur des jeunes catégories. Le rôle de l’ex-international minime du MOB est d’être un trait d’union entre les différents staffs techniques des jeunes et la direction, et de chapeauter aussi les journées de détection des jeunes talents qui ont débuté la semaine passée avec les U21 et qui se poursuivront ces jours-ci avec les autres catégories.

Joma nouvel équipementier

Les dirigeants du MOB se sont entendus avec l’équipementier Joma pour vêtir les Vert et Noir béjaouis la saison prochaine. Un contrat liant les deux parties sera signé dans les prochaines heures. Après Uhlsport et Macron les saisons dernières, c’est donc Joma qui habillera désormais les camarades de Soltane.

Z. H.