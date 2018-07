Slimane Allali de retour

Par DDK | Il ya 33 minutes | 76 lecture(s)

La cadence du recrutement avance à grands pas de la JSMB dont les dirigeants et le staff technique souhaitent en finir vite avant le stage de Tunis qui débutera le 17 juillet prochain au complexe sportif El Mouradi de Hammam Bourguiba. Ainsi, le club a enregistré en fin d’après-midi d’avant-hier le retour de l’axial Slimane Allali en provenance du MC Oran. Celui-ci avait paraphé un contrat de deux saisons au profit de la JSMB, devenant ainsi la 7e recrue aux côtés de Medah et Berchiche (CABBA), S. Chaouchi (USBD), Meddour (GCM) et Khezri et Mekidèche (JSMS). Allali qui était visiblement ravi par son come back à la JSMB après l’avoir quittée pour une seule saison pour faire un crochet du côté de la ville d’El Bahia, a déclaré juste après sa signature : «Je suis très content de retrouver ce grand club et ses supporters avec lesquels je tacherai de réussir une saison fructueuse, avec au bout, pourquoi pas une accession méritée en ligue 1.» Par ailleurs, sachant que le compartiment défensif de la JSMB était le maillon faible de la chaine lors de la saison écoulée, la direction actuelle semble vraisemblablement prendre ses devants pour renforcer comme il se doit ce secteur, avec déjà la venue de la paire centrale Allali - Berchiche, du latéral gauche de l’ESBD, S. Chaouchi et du gardien de but du CABBA, Medan, en attendant le recrutement d’autres éléments pour pourvoir tous les compartiments afin de pallier les nombreux départs des cadres de la saison passée.

Khellaf Oussama reste

En effet, le latéral gauche des Vert et Rouge, Oussama Khellaf, qui se trouve en fin de contrat avec son club actuel, est parvenu avant-hier à trouver un terrain d’entente avec la direction de Houassi pour renouveler son bail avec la JSMB pour deux autres années supplémentaires. Cela dit, force est de reconnaître aussi que Khellaf avait pleinement donné satisfaction lors de la saison dernière, dès lors qu’il s’était imposé comme un titulaire indiscutable dans son poste au détriment de Mohamed Abdelli qui, lui, a été libéré dernièrement. Selon une source autorisée du club, Oussama Khellaf devrait rendre effectif son maintien au club dans les prochaines heures.

B. Ouari