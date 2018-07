L’Algérie au Brésil avec 11 athlètes

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

L'Algérie sera présente au mondial de Kung Fu Wushu qui aura lieu au Brésil du 9 au 16 du mois en cours avec 11 athlètes dont Aymane Baladi Othmane de l’Olympique de Thénia, wilaya de Boumerdès. Il est à indiquer qu’en prévision de ces Mondiaux, la sélection algérienne a effectué un stage du 3 au 7 juillet dernier au centre de préparation et de regroupement à Souidania (Alger). Il est également à souligner que le représentant de la wilaya de Boumerdès, Aymane Baladi Othmane, participera à ces championnats du monde dans la spécialité Sanda (boxe chinoise), à l’instar de 7 autres de ses équipiers de l’équipe nationale. Pour ces jeunes nés entre 2001 et 2004, et issus respectivement des wilayas d’Alger, Tizi-Ouzou, Boumerdès, Tipaza, Blida et Chlef, ce Mondial représente une belle opportunité pour eux de se frotter à des athlètes de niveau mondial.

Hocine Amrouni