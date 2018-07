Les terrains d’Aït Mahmoud et Aït Bouaddou homologués

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

La commission chargée de l’audit des stades a débuté son travail avant-hier avec l’inspection de cinq terrains. Il s’agit des stades d’Ait Bouaddou, Ouadhias, Ouacifs, Tadmaït et Ait Mahmoud. Les membres de la commission ont homologué deux terrains, à savoir celui d’Ait Mahmoud et d’Ait Bouaddou, alors que trois terrains restant ont fait l’objet de réserves. Ces dernières qui sont consignées sur le rapport d’évaluation ont été transmises aux parties concernées afin de procéder aux aménagements et à la levée de réserves avant la deuxième visite de la commission. Une sortie qui sera programmée sur la demande des clubs domiciliés. Toujours dans le cadre de l’opération de l’homologation, la commission devait inspecter, hier, les terrains d’Ait Yahia Moussa, Boghni et Mechtras avant de se rendre, aujourd’hui, à Mekla et Larbâa Nath Irathen. Pour la journée de demain, jeudi, la commission devrait inspecter les stades de Yakouren, Fréha et Timizart.

S. K.