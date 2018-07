«Éviter les erreurs du passé»

Par DDK | Il ya 13 minutes | 1 lecture(s)

Le milieu de terrain de la JSMB, Kamel Belmessaoud, évoque dans cet entretien la préparation d’intersaison de son équipe et les perspectives à venir.

La Dépêche de Kabylie : Comment se déroule la préparation de votre équipe ?

Kamel Belmessaoud : Pour l’heure, tout se passe bien et même les nouveaux n’éprouvent aucun mal à s’adapter à leur nouvel environnement. C’est vous dire que nous formons actuellement un seul et unique groupe avec cet amalgame d’anciens et de nouveaux joueurs, après le chamboulement intervenu dans l’effectif. Ceci dit, notre objectif reste bien entendu celui de mettre à profit cette période de préparation de la nouvelle saison sportive sous la houlette du staff technique pour nous tenir prêts pour le coup d’envoi du championnat qui débutera dans un mois.

Justement, vous estimez-vous prêts pour le rendez-vous du 10 août prochain pour votre premier match officiel ?

Comme je l’ai dit tout à l’heure, on fait en sorte de tirer encore profit au maximum de cette période de préparation pour reconstruire une équipe homogène et performante. Le stage de Hammam Bourguiba qui commencera la semaine prochaine (le 17 juillet, ndlr) sera aussi une étape importante pour réaliser les objectifs escomptés dès lors qu’on aura à disputer sur place quelques matchs amicaux qui nous aideront sans doute à créer cette osmose entre tous les joueurs, anciens et nouveaux.



Un mot justement sur les nouvelles recrues ?

Si la direction a recruté ces joueurs c’est parce qu’ils sont compétents et seront sans doute d’un grand apport pour l’équipe qui a déjà besoin de se renforcer après le départ de beaucoup d’autres éléments cet été. Cela dit, des joueurs comme Berchiche ou encore Allali ne sont pas à présenter et leur expérience des terrains ne sera que bénéfique pour toute l’équipe.

Quelque chose à ajouter pour terminer ?

Si j’ai décidé de rester à la JSMB jusqu’à la fin de mon contrat, c’est parce que je veux surtout réussir quelque chose de fabuleux avec cette équipe avec laquelle j’ai raté une accession en Ligue 1. J’espère que la saison prochaine sera la bonne pour nous à condition d’éviter les erreurs du passé et de se sacrifier encore plus pour atteindre cet objectif dès l’année prochaine.

Propos recueillis par B. Ouari.