Un stage et des satisfactions

Comme prévu, les Canaris ont été libérés, hier, après la fin du stage d’Aïn Benian qui a duré treize jours. Selon les responsables du club, le stage est une réussite et beaucoup de satisfactions sont à retenir. La première, c’est la présence de tous les joueurs au stage. Même si le milieu de terrain, Salim Boukhanchouche, est arrivé en retard, le joueur était néanmoins compétitif vu qu’il a participé à des stages avec l’équipe nationale. La présence de tout le monde a permis au staff technique kabyle d’appliquera son plan de travail à la lettre. Le stage a également permis aux joueurs de mieux se connaître, sachant que 11 éléments sont de nouvelles recrues. L’autre satisfaction, c’est la grande charge de travail que le groupe a subie. Le préparateur physique Dahmane Sayeh se dit notamment très satisfait de la réaction des joueurs qui ont fait du bon boulot. L’objectif visé sur le plan physique est donc atteint et l’équipe préparera beaucoup le volet technico-tactique en Allemagne. La troisième satisfaction, c’est le fait qu’il n’y ait pas eu de blessures graves, malgré la grande cadence de travail. C’est une très bonne chose pour l’équipe qui continuera ainsi sa préparation avec tous ses éléments lors du second stage. Par ailleurs, aucun cas d’indiscipline n’a été signalé durant les 13 jours du stage.

Les joueurs hier à l’ambassade d’Allemagne

Les joueurs kabyles étaient, hier matin, à l’ambassade d’Allemagne pour les empreintes afin d’avoir leurs visas. L’équipe est donc assurée de partir en Allemagne comme prévu. Le président Mellal et ses collaborateurs missent beaucoup sur ce second stage, afin que le groupe entame le championnat en force. Les joueurs de la JSK ont bénéficié de deux jours de repos. Ils reprendront les entraînements, demain jeudi à Tizi-Ouzou. Les coéquipiers de Boukhanchouche travailleront quelques jours au stade du 1er novembre, avant de rallier l’Allemagne le 15 juillet pour le second stage de préparation. Le retour au pays est prévu pour le 29 juillet, pour poursuivre la préparation en prévision de la première journée du championnat prévue pour le 11 août.

