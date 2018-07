La démission de Rezki entérinée

Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Les membres de l’Assemblée générale du CSA/MO Béjaïa se sont réunis avant-hier soir, au salon d’honneur de l’Opow de Béjaïa, à la faveur de l’AG ordinaire provoquée par le président Mustapha Rezki. Le conclave a vu la présence de 50 membres sur les 73, un nombre suffisant pour entamer les travaux dont les membres ont adopté l’ordre du jour, qui comprend deux points essentiels : présentation des deux bilans des années de 2016 et 2017 et l’officialisation de la démission de Rezki. Après une minute de silence à la mémoire des défunts du MOB, le président du CSA a demandé l’autorisation des membres pour intégrer l’Assemblée générale du CSA/MOB, chose qui a été approuvée à la majorité. Mustapaha Rezki a lu, par la suite, les bilans (moral et financier) de l’année 2016 qui ont été approuvés à la majorité, avant de lire les deux bilans de 2017 (au 31 décembre 2017), également approuvés à la majorité. Après la lecture des deux bilans, le président a déposé officiellement sa démission que les membres de l’AG ont entérinée.

Dépôt des candidatures du 10 au 18 juillet

Un débat quelque peu houleux a été entamé après que certains membres ont demandé des explications sur «certaines irrégularités, constatées dans les deux bilans financiers» et les réserves émises par la commissaire au compte. Afin de recadrer un peu les débats, le représentant de la DJS a demandé à l’assistance l’installation de la commission de recueil des candidatures, composée de Chouali Boualem, Boubekeur Saïdani, Azziz Maouche, Kamel Kherzi et Zahir Idirene, et la commission des recours, composée de Reda Tikheroubine, Amar Idir et Braham Ouzbidour. Il faut signaler que le dépôt des candidatures aura lieu du 10 au 18 juillet, lors desquels une permanence sera assurée au niveau du siège du club. Le 19 juillet sera consacré à la confirmation des candidatures lors d’une réunion avec la DJS et une AG élective aura lieu probablement le 28 juillet à 18 heures. D’après les échos qui nous sont parvenus, Arab Bennai serait le futur président, après avoir eu le soutien de la majorité des membres de l’AG.

Z. H.