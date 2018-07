El Bahi et Bensaci en renfort

Par DDK | Il ya 3 heures 54 minutes | 256 lecture(s)

La JSM Béjaïa a enregistré en fin de journée d’avant-hier l’arrivée de deux nouvelles recrues. Il s’agit des deux attaquants El Bahi, en provenance de l’O Médéa (Ligue 1), et Samir Bensaci un jeune international de 23 ans de l’USM Alger. Les deux joueurs, qui ont paraphé chacun un contrat de deux saisons au profit du club béjaoui, portent ainsi le nombre des nouveaux arrivés, cet été à la JSMB, à neuf. Cela dit, les deux sociétaires de Médéa et de Soustara étaient attendus hier après-midi, pour intégrer le reste du groupe et faire connaissance avec leurs nouveaux coéquipiers.

Oussama Khallaf prolonge

Comme souligné dans une de nos dernières livraisons, l’arrière gauche des Vert et Rouge, Oussama Khallaf, qui se trouvait déjà en fin de contrat, avait consenti, avant-hier, à prolonger son contrat avec son club actuel pour une durée de deux ans, soit jusqu’en juillet 2020. De ce fait, la direction du club, qui tenait à préserver ce joueur dans l’effectif de la JSMB, a réussi une bonne opération, sachant, notamment, que Khellaf s’était imposé dans son poste lors de l’exercice écoulé. Par ailleurs, les partenaires de Nabil Khellaf poursuivent encore leur première phase de préparation entamée depuis samedi dernier à Béjaïa, avant leur départ pour la Tunisie pour un stage de douze jours, prévu au complexe sportif Rel Mouradi de la ville de Hammam Bourguiba. Pour rappel, celui-ci s’étalera du 17 au 29 de ce mois et sera ponctué par quatre joutes amicales. Le retour à Béjaïa sera marqué par l’ultime phase de la préparation compétitive, dans l’optique de se tenir prêt pour le début du championnat de Ligue 2, dont le coup d’envoi est prévu pour le 10 du mois prochain.

B Ouari.