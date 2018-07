Baptême de feu pour le CS Ihasnaouene et l’US Tirmitine

Par DDK | Il ya 3 heures 53 minutes | 287 lecture(s)

Créés récemment, le CS Ihasnaouène et l’US Tirmitine s’apprêtent à faire leur baptême de feu cette saison, en championnat de football de la wilaya de Tizi-Ouzou. Deux nouvelles équipes qui semblent fin prêtes pour prendre part à la compétition qui débutera en septembre avec le coup d’envoi du tour préliminaire de la coupe de wilaya, soit juste avant la première journée du championnat, fixée pour le 5 Octobre 2018. La formation du CS Ihasnaouène qui aura, avons nous appris, son agrément dans les prochains jours, a déjà scellé les effectifs des jeunes catégories à l’issue de la prospection qui a débuté depuis trois mois, sous la direction de Amar Gas, un technicien bien connu pour avoir drivé de nombreuses équipes de différents paliers, et ancien entraineur des juniores de la JSK. Selon des indiscrétions, pour ce qui est de la catégorie senior, le président du club d’Ihasnaouène, Imarizen Mokhtar et l’équipe dirigeante, en concertation avec le staff technique, ont programmé un grand tournoi inter-villages qui servira de prospection pour l’équipe senior. Une initiative qui permettra à tous les jeunes des villages de la commune de Tizi-Ouzou qui seront retenus, d’intégrer l’équipe. Pour l’US Tirmitine, elle devrait entamer le travail de prospection à partir du 20 juillet prochain. Cette nouvelle formation, présidée par Ali Kaci, devrait organiser une réception au niveau de la bibliothèque communale Azemour Meriem, le 15 juillet prochain. Une aubaine pour l’équipe dirigeante de présenter les grandes lignes de son programme d’action et les objectifs assignés à court, moyen et long terme. Par ailleurs, l’on a appris que plusieurs autres nouvelles équipes seraient sur le point de déposer leurs engagements au niveau de la Ligue de Football qui comptait, la saison passée, 58 clubs et 54 écoles.

S. Klari