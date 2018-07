Coup d’envoi de la 3e édition

Par DDK | Il ya 3 heures 53 minutes | 206 lecture(s)

La magnifique plage de l’hôtel des Hammadites, sise à l’entrée de la coquette ville côtière de Tichy, abrite, depuis hier, la troisième édition du championnat de wilaya de Beach-volley pour la catégorie U21 filles. Cette compétition, qui a débuté avec les phases éliminatoires, a vu la participation de 20 paires, dont deux de la sélection nationale, alors que les autres sont issues des clubs de Béjaïa qui ont droit à un maximum de deux paires chacun. La ligue de Béjaïa a réuni toutes les conditions pour cet évènement qui drainera surement un grand monde avec la programmation, aujourd’hui, à partir de 17h, du match de classement et de la finale, et où les lauréats et participants seront récompensés sur place en présence des autorités locales qui y sont invitées.

Z. H.