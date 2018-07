Douze équipes au rendez-vous

Par DDK | Il ya 3 heures 52 minutes | 253 lecture(s)

Comme à chaque saison estivale, le quartier Boukhalfa, relevant de la commune d’Amizour, vit au rythme de manifestations sportives, organisées par l’Association culturelle Aneymu. Des tournois de football, généralement, qui drainent de grandes foules, surtout en cette période d’été et de vacances. Cette année aussi, un tournoi, regroupant douze équipes, aura lieu et débutera demain vendredi. La rencontre inaugurale mettra aux prises les «vétérans de la mosquée» contre l’équipe dite «Debha». En tout, il y a douze équipes réparties sur trois groupes. Le 1er est composé, outre des deux équipes qui entameront ledit tournoi, des équipes «Les rebelles» et «Amis café Ikhlef». Dans le deuxième groupe, on retrouve les teams «Harawada», «Bonne foi», «Espoir Timrichet» et «Boussebaa». Enfin, le 3e groupe est composé de joueurs de «Timrichet», «154 logements», «Ihayounène» et «Flamingo». Les organisateurs ont programmé une seule rencontre par jour. Les matchs s’étaleront, donc, sur 18 jours, soit du 13 au 30 du mois en cours.

M. R.