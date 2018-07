Un gala pour présenter les joueurs

Par DDK | Il ya 3 heures 53 minutes | 836 lecture(s)

La cérémonie de présentation des joueurs et du staff technique de la JSK version 2018-2019 aura lieu demain soir au stade du 1er novembre de Tizi-Ouzou à partir de 21h.

Les dirigeants kabyles ont même eu l’autorisation des autorités pour l’organisation d’un grand gala artistique qui sera animé par plusieurs chanteurs, à l’occasion de la présentation de l’effectif de la JSK. Parmi les chanteurs qui seront présents, on citera Ali Amrane, Ali Ferhati, Akli D, Ouali Rezki, Ghilas Terki, Noria et Rachid Koceila. La direction de la JSK veut présenter ses joueurs comme le font les grands clubs du monde, notamment les clubs européens. La JSK sera le premier club de notre championnat à présenter ses joueurs de la sorte, et, pour la première fois de son histoire. C’est l’une des nouveautés ramenées à la JSK par le président Mellal depuis son arrivée le mois de décembre dernier. Ainsi une grande affluence est attendue ce vendredi soir au stade du 1er novembre pour découvrir la JSK de la nouvelle saison. Le ticket d’entrée est fixé a 500 DA par les organisateurs. Les nouveaux joueurs, au nombre de 11 pour le moment, se trouveront devant les supporters de la JSK pour la première fois. Les nouvelles recrues kabyles veulent réussir leur passage à la JSK et procurer de la joie aux milliers d’amoureux des Jaune et Vert qui rêvent de voir leur JSK retrouver son meilleur niveau et revenir en force sur le plan national et continental.

La venue de Belgherbi se précise

Sur un autre plan, l’attaquant Abdelwahid Belgherbi devra officialiser sa venue à la JSK aujourd’hui, ou au plus tard dimanche prochain. Le joueur a en effet reçu des garanties des membres de la commission des litiges, qu’il récupérera ses papiers au plus tard, dimanche prochain. Le coach Dumas insiste auprès des dirigeants de recruter un autre attaquant, et sauf surprise de dernière minute, l’ex pensionnaire de la JSMB sera canari, lors du prochain exercice. Le joueur a déjà donné son accord au manager Karim Doudane, lors des précédentes journées, en attendant la concrétisation de sa venue dès qu’il aura sa lettre de libération.

La reprise aura lieu à Azazga

Par ailleurs, les entrainements reprendront cet après-midi à 17h, au stade d’Azazga vu que celui du 1er novembre abritera un gala demain soir. La direction a donné rendez-vous aux joueurs au bureau du club, avant de rallier la ville d’Azazga. Une bonne occasion pour les joueurs de se rapprocher de la population, notamment pour les nouveaux qui ne connaissent pas la région. La JSK effectuera quelques séances d’entrainement et le coach Dumas pourrait programmer un match d’application. Après quatre jours de travail, les kabyles rallieront l’Allemagne, lundi prochain, en prévision du second stage de préparation qui durera jusqu’au 28 juillet en cours.

M. L.