Par DDK | Il ya 1 heure | 528 lecture(s)

Il a été évacué hier soir à l'hôpital Nedir Mohamed de Tizi-Ouzou dans un état comateux

L'ex président de la JS Kabylie, Mohand Cherif Hannachi, va mieux ! "Il est bien revenu à lui et il a repris conscience. Il a montré des signes rassurants. Et à priori l'urgence est passée," dira une sourcé médicale qui a eu à l'approcher. Hannachi a été pris d'un grave malaise hier peu après 21 heures au moment ou il était devant chez lui à Tizi-Ouzou. Il a été évacué dans un premier temps vers la clinique de M'Douha, raconte un ami proche, avant qu'il ne soit réorienté vers les urgences du CHU Nedir Mohamed dans un état de coma profond. Sur place, il sera vite soumi à une prise en charge pluridisciplinaire avant d'être admis au service de neurologie après avoir écarté les autres urgences, notamment cardiaque. Il y est toujours gardé en observation dans un état de réhanimation progressif qui s'améliore de plus en plus indique-t-on. La source médicale indique que "le facteur temps a beaucoup joué en la faveur du patient qui était sombré dans un coma diabétique, et sa rapide prise en charge fut vraiment salutaire pour lui". La Dépêche de kabylie lui souhaite un prompt rétablissement et un rapide retour chez lui.

A. C.