Après une semaine de travail en Tunisie, le milieu de terrain du MOB Mehdi Kadri parle, dans cet entretien, des conditions de déroulement du stage.

La Dépêche de Kabylie : Comment évaluez-vous cette première semaine de stage de Tunisie ?

Mehdi Kadri : Je pense qu’elle est plus que positive, car on est en train de travailler sans relâche en fournissant le maximum d’efforts afin de réussir ce stage, qui va nous permettre d’être au top à la reprise du championnat. On applique à la lettre le programme tracé par le staff technique, à sa tête Alain Michel, qui n’est plus à présenter. On fera en sorte de continuer sur cette lancée en touchant aux volets physique et tactique, sans pour autant omettre la cohésion, qui reste un point essentiel dans la préparation.

Vous avez été sévèrement corrigés par l’ES Tunis en amical (4 - 0). Un commentaire ?

Quel que soit le résultat final, ça reste toujours un match amical, dont le score importe peu. Notre adversaire a bouclé un mois de travail, alors que nous, on vient tout juste de débuter la préparation. Le coach et les joueurs sont conscients de la tâche qui les attend. Ce genre de match doit être une occasion pour tout un chacun de corriger les lacunes et d’améliorer les performances, pour être fin prêt le jour J.

Les supporters attendent beaucoup de vous la saison prochaine. Un message à leur adresser ?

Nos supporters ne doivent pas s’inquiéter car nous possédons un groupe pétri de qualités. Mais il nous faut un peu de temps pour être au top, vu le remaniement qui a touché le groupe. On fera de notre mieux pour réaliser une belle saison et procurer de la joie à nos supporters, qui en ont besoin et qui méritent tout le bien du monde.

Propos recueillis par Z. H.