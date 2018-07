Fin de la première session

Par DDK | Il ya 20 minutes | 1 lecture(s)

La première session de la formation fédérale pour l’obtention du diplôme fédéral niveau 1 a été bouclée, avant-hier, jeudi, à l’issue d’une cérémonie de clôture, qui s’est déroulée au niveau de la salle de réunion de l’OPOW de Tizi-Ouzou.Une cérémonie qui a été rehaussée par la présence du directeur technique régional, Dahmane Badreddine, du chef de département chargé de la formation, Malek Amarouche, et de nombreux invités, dont le DTW de Boumerdès. Les 30 stagiaires, dont Lamara Douicher, ex-capitaine des Canaris, Touré Alpha, un étudiant guinéen, Belkheir Naïm, Hadj Boudi Amar, Atmani Mohamed, Bekkouche Mokrane, Tirakmet Amar, Saïdani Amar, Ahmed Ali Merouan, Foughali Saïd, Boualit Karim, Guettaf Hamza, Ammar Khodja Yanis, Kaci Nassim, Rekibi Massinissa, Chelli Massinissa, Hazene Mohamed, Hamici Mouloud, Arab Yazid, Oukara Nacim, Guergour Ali, Amrouche Abdellah, Ouharchaou Younès, Habarek Mustapha, Si Tahar Aïssa, Meliani Kamel, Djaoud Yacine Massinissa et Chelli Farid, ont reçu des attestations de participation de la cérémonie de clôture, ouverte par la prise de parole des responsables de la Ligue de Tizi-Ouzou et de la direction technique régionale. Tous les intervenants ont tenu à féliciter les stagiaires pour leur «assiduité», avant de leur prodiguer des recommandations et des orientations. Les instructeurs, à savoir Oukaci, Kaced, Soltani et Kasmi, ont fait aussi l’objet d’éloges «pour les efforts fournis et la qualité de la formation dispensée». Les organisateurs du stage n’ont pas omis d’adresser leurs remerciements à la direction de l’OPOW, qui a fait preuve «d’une disponibilité sans faille». Pour rappel, ce premier stage du DFE1, dans sa nouvelle version à l’échelle nationale, organisé par la Ligue de Tizi-Ouzou, a débuté le 8 juillet dernier. Toujours dans le cadre de la formation des entraîneurs, la Ligue de Tizi-Ouzou organisera, à compter du 22 juillet prochain, un autre stage de niveau 2, au profit des titulaires du diplôme fédéral de niveau 1 et des diplômes équivalents. L’on a appris également qu’un troisième stage de niveau 3 est prévu à Tizi-Rached pour les titulaires du diplôme fédéral niveau 2. Il aura lieu en fin juillet en demi-pension.

S Klari.