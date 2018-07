47 médailles, dont 17 en or, pour Béjaïa

Par DDK | Il ya 20 minutes | 1 lecture(s)

Les clubs d’athlétisme de Béjaïa continuent de s’illustrer dans les différentes compétitions nationales. C’est le cas de le dire, puisque lors du dernier championnat d’Algérie ( benjamins et minimes) qui s’est déroulé du 4 au 5 Juillet à Oran, les clubs de Béjaïa se sont distingués de fort belle manière en s’adjugeant pas moins de 47 médailles, dont 17 en or, 14 en argent et 16 en bronze. Un pactole qui montre que l’athlétisme a encore de beaux jours devant lui à Bejaia, avec des jeunes athlètes qui ne demandent qu’à être bien pris en charge. L’AMC Bejaia a récolté 4 médailles d’or, 2 en argent et 1 en bronze, suivi par l’EA Lota avec 3 en or, 2 en argent et 1 en bronze. Le CS Sahel (Souk-El-Tenine) a récolté deux médailles d’or, le MB Bejaia 1 en or, 4 en argent et 4 en bronze, l’AC Sidi-Aich 1en or et 2 en argent, l’ES Amizour 1 en or et 1 en argent, le CSH Bejaia, l’EA Souk-El-Tenine, l’OC Akfadou et l’EA Taskriout avec une médaille en or chacun, l’EM Sidi-Aich avec 1 en or et 1 en bronze, le RB Souk-El-Tenine avec 4 en bronze, le RC Amizour avec deux en bronze, l’ASFJ (Bejaia) avec 2 en argent et 1 en bronze, l’AS Tizi-Wer avec une seule en argent, l’école des champions de Bejaia (ECB) a pris une médaille de bronze en enfin le CS Souk-El-Tenine avec une médaille de bronze. Soulignons que beaucoup d’entre ces clubs d’athlétisme se sont engagés dans le championnat d’Algérie open « Tayeb Meghazzi Chaa » qui a débuté jeudi et s’achèvera aujourd’hui.

M. R.