Les différents staffs des jeunes connus

Par DDK

Les nominations initiales proposées par le DTS de la JSK, Salah Yousfi, relatives aux entraîneurs des catégories jeunes ont été entérinées par le président du club, Cherif Mellal. C’était avant-hier jeudi, lors d’une réunion tenue en fin d’après-midi, que le nouvel homme fort du club le plus titré du pays a officialisé la nomination des différents staffs des catégories jeunes. C’est ainsi que Mounaim Kherroubi et Messaoud Ait Aberrahamane se sont vus confiés les espoirs, Hakim Haned et Anis Zoubar ont été chargés de prendre en main la catégorie U-19, alors que Rabah Smaili et Nadir Zahem driveront les U17. Pour la catégorie U-16, elle sera conduite par le duo Rabah Bensafi et Abderrahmane Hadjeb, au moment où les U14 ont hérité du duo composé de Moh Ouali Gourari et Karim Idres. Les U13 ont été confiés à Tahar Lamhene et Samir Ait Taleb. Le premier prendra en main les 2006 et le second les 2007. Mais le président Mellal qui a revalorisé les salaires et qui a promis que la signature des contrats interviendra dans quelques jours, a conditionné cet engagement par des résultats sur le terrain. En effet, le premier responsable des Canaris, qui accorde une attention particulière aux jeunes catégories, a exigé des entraîneurs un travail de qualité et que dans le cas contraire, des changements seront opérés. C’est dire que rien n’est encore acquis pour les entraîneurs qui devaient faire preuve de beaucoup de professionnalisme dans leur mission, à commencer par ficeler les listes des effectifs jeunes, avant la fin de la semaine en cours. Le boss des Canaris qui semblait froissé par le fait que les listes des effectifs n’ont pas été encore finalisées alors que le travail de prospection a duré 45 jours, ne se serait pas empêcher de sommer le DTS, Salah Yousfi, qui a été maintenu lui aussi dans son poste de mettre fin au plus vite à cette situation qui n’a que trop duré. Aussi, selon des indiscrétions, la direction technique a tracé un programme pour un regroupement de deux catégories par jour à partir de demain dimanche. Pour rappel, les espoirs qui débuteront le championnat le 11 août prochain ont accusé un retard dans la reprise des entraînements qui n'a eu lieu qu’avant-hier, jeudi. Une donne qui aurait contraint la direction à organiser d’entrée un stage bloqué, afin de combler le déficit accusé dans la préparation.

S. Klari