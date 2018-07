Encore deux joueurs à recruter

Par DDK | Il ya 18 minutes | 1 lecture(s)

Après avoir réussi à faire redémarrer la machine, consécutivement à une longue période d’incertitude et de luttes intestines, la direction de la JSMB a fait venir jusque-là pas moins de neuf nouvelles recrues, dans le but de renforcer l’effectif actuel suite aux nombreux départs enregistrés cet été. Il s’agit, pour rappel, de Medah et Berchiche (CABBA), Allali (MCO), El Bahi (OM), Chaouchi (ESBD), Khezri et Mekideche (JSMS), Bensaci (USMA) et Meddour (GCM). Ceci dit et afin de clore le volet recrutement dans les meilleurs délais, soit avant le départ pour le stage de Tunis, la direction du club s’active ces jours-ci pour dénicher l’oiseau rare selon les besoins spécifiques de l’équipe. Autrement dit, et selon une source proche de la direction, celle-ci serait sur les traces d’un gardien de but et d’un attaquant de métier pour arrêter de façon définitive l’effectif actuel. Dans cet ordre d’idées et selon la même source, la direction se trouverait en contacts avancés avec l’attaquant du MCEE, Rafik Boulainceur, sur recommandation du coach en chef, Mustapha Biskri. Pour rappel, Boulainceur n’est pas un inconnu à la JSMB avec laquelle il avait fait toutes ses classes jusqu’en équipe A, avant de tenter sa chance dans des clubs de l’Est du pays, comme le CAB et le MCEE. En attendant de boucler cette opération recrutement, au plus tard lundi, les dirigeants du club phare de la Soummam passent à la vitesse supérieur pour convaincre les joueurs ciblés de porter les couleurs de la JSMB dès la saison prochaine.

B. Ouari