Quatre matchs amicaux au menu

La JS Kabylie ralliera l’Allemagne, demain à 2 heures du matin, en prévision du second stage de préparation qui durera jusqu’au 28 juillet prochain.

Cependant, les responsables kabyles ont déjà arrêté le programme des joutes amicales en assurant quatre matchs pour les poulains du Dumas au cours de ce stage. Le premier match mettra aux prises la JSK à l’équipe locale, le FC Saarbrucken. Il est prévu le 17 juillet prochain, soit mardi à partir de 18h (heure allemande). Le second match est programmé 24h seulement après le premier, soit le 18 juillet, face à la formation du SC Weisbach. Sans doute, le staff technique donnera la chance aux joueurs qui n’ont pas joué le premier match au cours de cette seconde rencontre. La troisième joute amicale est programmée pour le 22 juillet face à une équipe de Luxembourg, le FC Hamm Benfica en l’occurrence à 16h (heure locale). La dernière joute amicale avant le retour de la JSK au pays se jouera le 26 juillet contre le SG Lebach-Landsweiler à 19h. En dépit que la JSK jouera face à des équipes qui jouent dans les divisions inférieures, le coach Franck Dumas tentera de profiter le maximum. Le coach kabyle corrigera les erreurs de son équipe et dégagera à l’occasion l’équipe type qui entamera la nouvelle saison 2018-2019 le 11 août prochain, lors de la première journée du championnat. En plus des matchs amicaux, la JSK travaillera aussi les différents volets malgré que le technico-tactique prenne la part du lion lors de ce second stage. Le staff technique de la JSK fera tout pour que l’équipe soit prête sur tous les plans le jour J. Dumas veut réussir son pari en atteignant l’objectif assigné par les dirigeants, à savoir celui de jouer le podium au cours du prochain exercice. Ce qui reste le rêve des amoureux des Jaune et Vert.

Dumas a signé pour deux ans

Prévu initialement qu’il signe pour trois saisons à la JSK, le nouvel entraîneur Franck Dumas a finalement signé pour deux ans seulement. La signature de son contrat à eu lieu avant-hier jeudi, officialisant ainsi sa venue au club kabyle. Après avoir entamé son boulot à Ain Benian, Dumas a dirigé la séance de la reprise d’avant-hier, effectuée dans la ville d’Azazga.

DahmaneSayeh remercié

Le préparateur physique de la JSK, Dahmane Sayeh, ne fait plus partie du staff technique de la JSK. Les dirigeants de la JSK se sont séparés de ses services et le concerné a été informé dans la soirée d’avant-hier. Selon nos informations, c’est le coach Franck Dumas qui a pris cette décision et qui veut ramener un autre préparateur physique pour travailler avec lui.



Vers le renvoi de Nwofor ?

L’attaquant nigérian de la JSK Uche Nwofor est sur la sellette et son contrat pourrait être résilié d’un moment à l’autre. Le joueur trouve toutes les peines du monde à s’adapter et il est peu convaincant depuis son arrivée à la JSK il y a de celà quelques semaines. Le joueur ne sera pas concerné par le stage d’Allemagne et il est le seul joueur kabyle qui ne fera pas le déplacement car il n’a pas eu son visa. Dans l’entourage de la JSK, on parle de l’arrivée d’Abdul Razak Fiston pour subir des tests. Le joueur pourrait signer si la direction prend une décision finale de libérer Nwofor.

