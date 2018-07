Alain Michel fait monter la cadence

Par DDK | Il ya 23 minutes | 5 lecture(s)

Les poulains d’Alain Michel livreront, demain soir à Tunis, leur deuxième match amical face à la formation locale du CS Korba, après celui disputé la semaine passée contre l’ES Tunis.

Les joueurs du MOB poursuivent leur préparation d’intersaison en Tunisie avec un rythme très élevé. Le staff technique est en train d’appliquer à la lettre son plan de travail tracé ici en Algérie avec des biquotidiens, où la matinée est consacrée au volet physique et le soir à des applications entre joueurs. Après avoir donné la réplique aux Tunisiens de l’ES Tunis, dans une rencontre perdue sur le score de 4 buts à 0, les camarades de Kadri affronteront, demain à 19h, la formation du CS Korba, pensionnaire de la seconde division tunisienne, un match qui permettra au coach Alain Michel de voir de visu les capacités et les réactions de chaque joueur après une semaine pleine de travail. Ça sera aussi une occasion pour tester certains joueurs qui sont à l’essai avec le groupe, dont le joueur malien Moussa Camara et un émigré, qui ont commencé à taper dans l’œil du staff technique.

Sur un autre volet, Soltane Amir est pris en charge par le staff médical après sa méchante blessure qui l’a éloigné du groupe. D’après un membre du staff médical, la blessure du dit joueur n’est pas aussi dangereuse, mais elle nécessite un peu de repos et il pourra intégrer le groupe à la fin du stage. Après un remaniement de plus de 70%, l’équipe type qui débutera le championnat, prendra beaucoup plus de temps pour se dessiner et s’afficher et le coach n’aura pas la tâche facile pour atteindre le sommet de la cohésion et des automatismes, des facteurs qui nécessitent un grand travail collectif. La direction du MOB, à sa tête le président du CA, Amar Boudiab, ont rejoint le groupe en Tunisie pour s’acquérir des conditions du travail de la délégation bejaouie et la majorité des dirigeants sont unanimes à afficher des satisfécits concernant la réussite du stage.

Contacté pour en savoir plus sur les conditions du déroulement du stage et le recrutement qui n’est pas encore clos, le président Amar Boudiab, qui se trouve en Tunisie, a affirmé : «On est venu ici pour voir de visu les conditions du déroulement du stage et pour soutenir et encourager les joueurs et le staff technique. On fera tout pour réussir ce stage qui reste très important pour l’équipe pour débuter comme il se doit la nouvelle saison qui s’annonce très difficile. Concernant le recrutement, on est à la recherche d’un ou deux éléments capables de donner un plus au groupe et sur ce volet, on a une totale confiance en le directeur sportif et le coach afin de dénicher et d’enrôler un attaquant qui fera bouger le compartiment offensif.»

