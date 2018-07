Un show digne des grands clubs

Par DDK | Il ya 23 minutes | 5 lecture(s)

La direction de la JS Kabylie a innové, avant-hier, en procédant à la présentation des effectifs du club au titre de la saison sportive 2018-2019 lors d’un gala artistique organisé à cette occasion au stade 1er novembre de Tizi-Ouzou.

Une première dans les annales du football algérien. Une démonstration digne de celle des grands clubs européens, vivement apprécié par tous ceux qui ont fait le déplacement. La soirée a débuté avec un léger retard et c’est le président Mellal, accompagné de ses proches collaborateurs ainsi que de nombreux invités de marque, à l’image du grand chanteur-poète, Lounis Aït Menguellet, qui est arrivé en premier. Une arrivée ovationnée par le public. De chauds applaudissements ponctués par des youyous fusaient de la tribune réservée aux familles. L’ambiance était à son summum. Aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet, une minute de silence a été observée à la mémoire de l’ancien international, Ahcène Lalmas, Albert Ebossé ainsi que tous les martyrs. Quelques instants après, c’était au tour des joueurs de faire leur apparition sur la pelouse. Accueillis en héros, les camarades de Benyoucef ont tenu à saluer, tout au long de leur passage, les supporters et les familles présentes au stade avant de rejoindre la tribune officielle où se trouvaient les responsables du club et les invités qui ont reçu les accolades de chacun des joueurs et des membres des différents staffs. Pendant ce temps, les chanteurs Akli D, Ali Amrane, Ali Ferhati… ont créé une ambiance de folie. Dans les gradins, les supporters se sont donnés à cœur joie, avant la présentation des joueurs. Un moment qui a retenu l’attention de l’ensemble des présents. Le secrétaire général du club a commencé la présentation en invitant en premier le président Mellal qui est monté sur scène sous des ovations très nourries du public. Puis, c’était au tour du directeur général Nassim Benabderrahmane, le vice-président et porte parole du club, Miloud Iboud, le directeur de l’administration et des finances Mouloud Kaci, le coordinateur technique Kamel Marek, le DTS Salah Yousfi d’être présentés. Le présentateur a ensuite invité les membres des différents staffs technique et médical du club, à leur tête l’entraîneur en chef Franck Dumas. Le défilé s’est poursuivi avec la rentrée en lice des joueurs invités un par un à rejoindre le groupe sur la scène qui fut très colorée. Les supporters ont longuement scandé les noms de Melall et des joueurs qui semblaient aux anges et très enthousiastes avant que Miloud Iboud ne prenne la parole pour demander aux supporters de soutenir leur équipe. Le tout s’est déroulé dans une ambiance de fête et dans le calme. À signaler que le gala s’est poursuivi jusqu'à tard dans la soirée.

S. Klari