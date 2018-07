«Je suis venu pour concrétiser le projet du club»

Par DDK | Il ya 22 minutes | 7 lecture(s)

Lors d’un point de presse animé hier au siège de la JSK, l’entraîneur Franck Dumas a parlé de plusieurs points, entre autres, sa venue à la JSK, ses objectifs avec le club, l’effectif du club de la nouvelle saison, du stage d’Allemagne… D’emblée, Dumas a affirmé qu’il est venu à la JSK pour concrétiser le projet du club: «Je connaissais Mellal depuis un bon moment déjà et je me suis entendu avec lui pour venir travailler à la JSK. Ce club a un projet sportif et je suis là pour le concrétiser. La JSK doit retrouver la formation et on travaillera tous ensemble pour réaliser ses objectifs», a déclaré Dumas.

«Voilà pourquoi j’ai signé pour deux ans»

Prévue initialement qu’il signe pour trois ans le coach Dumas a finalement paraphé un contrat de deux saisons seulement. Question sur ce point, Dumas dira : «Je suis venu pour travailler et non pas pour avoir de l’argent. J’ai signé pour deux saisons et si ça fonctionne bien, je continuerai ma mission». Sur les raisons de son départ de la Guinée Équatorial, le Français a affirmé : «Il y a une seule personne qui m’a fait partir de la Guinée sinon j’avais une très bonne relation avec tout le monde. On a annulé trois à quatre matchs amicaux, ce qui m’a poussé à quitter cette sélection. Malgré ça, cette expérience en Guinée est bonne pour moi».

«La méthode de Sayeh ne m’a pas plu»

Interrogé sur le départ du préparateur physique Sayeh après le stage de Ain Benian, Dumas a donné l’explication suivante : «Le club a ramené Sayeh en urgence pour ce stage de Ain Benian. Cependant, chacun a sa méthode de travail et moi j’ai la mienne. Il y a des choses qui m’ont plus et d’autres non dans sa méthode».

«L’équipe a besoin de renfort»

Interrogé si le club a besoin de renfort après avoir fait son constat, Dumas a répondu par l’affirmative. Néanmoins, il a refusé de dévoiler les postes concernés : «Le club a besoin du renfort. Cependant, je discuterai avec le président sur les postes à renforcer», a fait savoir l’entraîneur de la JSK. Concernant les clubs choisis pour affronter la JSK lors du stade d’Allemagne, Dumas a affirmé: «La direction a programmé les matchs amicaux avant ma venue. Malheureusement, elle n’a pas trouvé de grands clubs disponibles avec cette coupe du monde».

«Je serai correct avec les supporters»

Interrogé sur les supporters de la JSK qui sont très exigeants, Franck Dumas était très catégorique. Il a affirmé qu’il sera correct avec eux tout en leur demandant de soutenir l’équipe : «Je ne vais pas mentir aux supporters en leur promettant des choses qu’on ne peux pas réaliser. Cependant, ils doivent être derrière l’équipe et la soutenir toujours. Ce qui est sûr c’est qu’on fera tout pour les satisfaire», a ajouté Dumas. À propos du cas de l’attaquant burundais, Fiston, attendu hier soir à Tizi-Ouzou, le coach s’est contenté de dire : «Lorsque le joueur sera avec nous, on prendra la décision qu’il faut». Vu la réglementation de la ligue qui autorise les clubs à avoir seulement deux joueurs étrangers, le Nigérian Nwofor risque d’être renvoyé si Fiston donne satisfaction.

M. L.