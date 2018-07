23 équipes en lice

Par DDK | Il ya 23 minutes | 5 lecture(s)

Le tournoi de football d’Ait Abdelmoumène, dédié à la mémoire des jeunes disparus Achour Ahcene, Ammar Khodja Samir et Toumert Achour, débute aujourd’hui dimanche, pour se terminer le 28 aout prochain. Comme à chaque saison estivale, un jeune groupe bénévole s’attelle à l’organisation d’un tournoi de football pour occuper, égayer et festoyer dans une compétition sportive qui se veut un espace d’expression et de défoulement pour des centaines de jeunes amoureux de la balle ronde. Cette année encore, les jeunes bénévoles ont décidé de rééditer le tournoi dans la seule aire de jeux du village, toujours en piteux état. Pour améliorer un tant soit peu l’état du terrain et le rendre praticable, les jeunes bénévoles ont loué une niveleuse. A présent, 23 équipes issues des différents quartiers du douar sont formées. On retrouve une douzaine d’équipes dans la catégorie sénior et 11 équipes dans la catégorie vétérans. Les matches d’ouverture sont pour aujourd’hui dimanche. Les demi-finales sont prévues pour le 16, 17,18 et 19 aout pour les deux catégories. La finale des vétérans est prévue pour le 27 aout et pour les séniors le 28 aout. Djillali Taleb, le principal organisateur, notera à propos de ce tournoi «Ce tournoi est dédié aux trois jeunes disparus récemment, à savoir Achour Ahcene, Ammar Khodja Samir et Toumert Achour. Ce tournoi nous l’organisons annuellement pour rompre avec la monotonie et le train-train habituel. C’est une occasion pour permettre à nos jeunes de se connaitre, d’échanger et de s’occuper à bon escient. Ce sera une fête sportive villageoise qui durera tout l’été. Toutefois, les autorités concernées et les pouvoirs compétents sont appelés à regarder dans la direction de ces centaines de jeunes qui n’ont aucun espace culturel ou sportif ». A rappeler que le tournoi de l’année passée a été remporté haut la main par l’équipe de Tassoukit.

Hocine T.