Zerguine et Alloui, c'est presque fait

La direction de la JSM Béjaïa, qui s'est réunie avant-hier avec le staff technique pour faire le point sur le recrutement effectué jusque-là, s'est déclarée globalement satisfaite par le profil des neuf nouveaux éléments ayant opté pour le club cet été. Désormais, et comme indiqué aussi dans notre édition d'hier, il ne reste qu'à faire venir en renfort un gardien de but et un attaquant de métier pour clore définitivement ce chapitre. Ceci avant de se projeter sur le prochain stage de Tunis qui débutera officiellement mercredi 18 juillet. Cela étant dit, la direction de Houassi qui se trouve en négociations très avancées avec l'ancien attaquant de l'USM Blida, Zerguine, devrait lui faire signer, aujourd’hui ou au plus tard demain, lundi, un contrat de travail qui le lierait au club pour les deux prochaines saisons. En outre, les responsables béjaouis qui sont à la recherche d'un autre gardien de but, aurait déjà jeté leur dévolu sur Nafaa Alloui du CABBA, lequel devait parapher hier un bail de deux ans au profit du club phare de la Soummam.

Les anciens réclament leur dû

Par ailleurs et las d'attendre une vaine régularisation financière de leurs salaires impayés, les joueurs de la saison passée, maintenus dans l'effectif actuel, à l'exemple de Belmessaoud, Djeribia, Nabil Khellaf et autres Benmansour, comptent interpeler le président Houassi avant le départ pour le stage de Tunis dans l'espoir de régler leur situation. Dans ce même ordre d'idées, il est à noter, enfin, que l'assistant de Zeghdoud, Toufik Kabri ainsi que l'entraîneur des gardiens de but, El Hadi El Amrani, ont déjà saisi la semaine passée la CRL pour recouvrer leurs droits pendant que l'entraîneur en chef de la saison passée, Mounir Zeghdoud, serait sur le point de leur emboiter le pas pour le même motif.

