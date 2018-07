Jour de gloire ou vendredi 13 ?

Par DDK | Il ya 23 minutes | 5 lecture(s)

Par Hassan Moali

On y est ! Aujourd’hui, c’est la finale tant attendue de la Coupe du Monde. Français et Croates retiennent leur souffle. A vrai dire, c’est toute la planète football qui attend ce moment magique où l’ivresse de la victoire va se mêler aux larmes de joie. Qui va donc repartir de Russie avec le beau trophée dans ses bagages ? Bien malin celui qui osera un quelconque pronostic. En France, les médias semblent avoir plié l’affaire. «Irrésistibles», «Indestructibles», «Le Monde est à eux»… A coups de manchettes péremptoires, les journaux s’enflamment. Pour eux, le 15 juillet sera à coup sûr une suite festive du 14 juillet qui marque la fête nationale de la France, célébrant la prise de la Bastille en 1789 et la fin de la monarchie. Les Français ont raison de pousser leurs Bleus à maintenir le feu d’artifice et illuminer Paris. Et à donner des ailes aux coqs pour survoler le monde à travers la Croatie. Au-delà de l’extase médiatique et du survoltage émotionnel qui s’emparent légitimement de l’Hexagone, l’équipe de France dispose aussi de sérieux arguments à faire valoir pour faire plier les Slaves. Alors oui, le 14 juillet 2018 a toutes les chances d’être multiplié par deux. L’Olympe est au bout des pieds de Griezmann, Mbappe et autres Giroud. Ils en sont capables. Et ces enfants de la Patrie savent que le jour de gloire est arrivé et qu’ils ont des armes redoutables pour aller chercher le Graal. Ironie du sort, ce seront cette fois des «cohortes étrangères», vilement décrites dans la Marseillaise, qui pourraient faire gagner la France. Umtiti, Kanté, Matuidi, Mbappe, Pogba, Fekir, Rami ne seront pas des mercenaires, mais de preux soldats au service de la France contre le reste du monde. Eh oui ! Il n’y aura pas beaucoup de supporters de l’équipe de France ce soir ! C’est quasiment du seul contre tous, tant la sympathique sélection de Croatie a gagné l’estime de toute la planète par son football, sa Grinta et sa capacité à souffrir. Admirable esprit de résistance que celui du tandem de choc Modric - Rakitic et leurs coéquipiers qui savent jouer avec leurs tripes et puiser des forces incroyables pour renverser des situations compromises. Ils ont un match de plus dans les jambes que les Bleus, mais ils promettent de tout donner pour aller au bout et terrasser les Français. Les protégés de Didier Deschamps sont donc avertis, ce 15 juillet pourrait tout aussi bien ressembler à un vendredi 13. Ce sera une bataille. Une rude bataille entre deux styles de jeu très différents. Les Bleus n’ont jamais été menés au score lors de cette Coupe du Monde. Et si d’aventure ils encaissaient les premiers, on ne sait pas vraiment comment ils réagiraient. Les Croates, eux, sont rodés. Ils ne s’inquiètent guère, même en demi-finale contre les Anglais qu’ils renversèrent ou encore contre les colosses russes en quarts qu’ils envoyèrent au tapis, chez eux. Une chose est certaine, les joueurs de la Croatie ne seront pas impressionnés par les effets de manche des Français et les cocoricos des médias. Ils auront à cœur d’offrir à leur ravissante Présidente, Kolinda, le plus beau cadeau de sa vie pour un second mandat. Sous le regard charmé de Macron et des millions… d’Algériens. Belle finale et que le meilleur gagne.

H. M.