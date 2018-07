Les Béjaouis se distinguent

Par DDK | Il ya 51 minutes | 91 lecture(s)

Le championnat national Open «Tayeb Meghazzi Chaa» qui s’est déroulé du 12 au 14 juillet derniers, au stade «Bateau cassé» de Bordj El Kiffan, a vu le MB Béjaïa s’illustrer avec l’athlète Mansouri Rihab qui s’est adjugé la médaille d’or dans la spécialité des 10 000 mètres marche. Ladite athlète a parcouru cette distance en 49 min 42 s 05. Elle devança ses deux concurrentes, à savoir Ghezlani Bariza de l’AS Sûreté Nationale (ASSN), qui a enregistré un chrono de 51 min 13 s 98, et l’athlète du MB Béjaïa Tinhinane Boumaza qui a réalisé un chrono de 54 min 06 min 89, avec à la clé une médaille de bronze. Sur un autre registre, et en sus de ses deux médailles, les athlètes de Béjaïa ont pu décrocher neuf autres médailles d’argent et d’autres de bronze. Pour les médailles d’argent, elles ont été remportées respectivement par Saadi Kenza de l’EC Béjaïa dans la spécialité de «Longueur/dames» sur 5,68 m, Oukaci Katia de l’EV Béjaïa dans la spécialité de triple saut/dames sur 12,42 m, Aggoune Lynda (RB Souk El-Ténine) dans la spécialité du «Lancer de Javelot» avec un lancer de 45,30 m, Hamoumraoui Katia de l’AC Sidi-Aïch dans la spécialité du lancer de disque, avec un lancer de 40,86 m, Tahar Zahra de l’ASFJ dans la spécialité du lancer de marteau, avec un lancer de 57,34 m, Bouanani Amine du MBB dans la spécialité des 110 mètres haies avec un chrono de 13 s 93, Abina Réda de l’AMC Béjaïa dans la spécialité de triple saut, avec un saut de 15,50 m, Maidi Halim «Poids» de l’EM Sidi Aïch avec un lancer de 12,49 m, Djouhri Nadir (MBB) dans le lancer de javelot, avec un lancer de 57,28 m et Bouattia Hocine, du même club, dans la spécialité lancer de marteau avec un lancer de 52,82 m. Pour les médaillés de bronze, les athlètes qui se sont illustrés sont : chez les dames, Saadi Kenza dans la spécialité des 100 mètres haies, de l’Ecole des champions de Béjaïa, avec un chrono de 15 s 31, la même athlète a décroché une deuxième médaille de bronze dans la spécialité de triple saut avec un saut de 11,77 mètres, Idres Célina de l’AS Béjaïa (400 mètres haies) a réussi à s’illustrer avec un chrono de 67 s 54, Aggoune Lynda du RBS (saut à la perche) a franchi les 3 mètres, Aliouche Hassina de l’EMS Amizour (lancer de disque) a fait 33,98 mètres et Talbi Yasmine de l’EC Béjaïa (lancer de marteau) est arrivé à atteindre les 47,70 m. Chez les garçons, il s’agit de Sadmi Hicham de l’EV Béjaïa (triple saut) avec un saut de 15,36 m, Oucheni Youcef (RBS), dans la spécialité du saut à la perche, a réussi un saut de 4,10 m et enfin Ammari Lounis du MBB (lancer de marteau) avec un lancer de 50,80 m.

M. R.