Net recul de la Ligue de Bouira

Contrairement aux précédents rendez-vous où la ligue de Bouira de Karaté do se distinguait par ses résultats probants, le dernier championnat d’Algérie de Karaté do Kata et Kumité individuel et par équipes (cadets-juniors filles et garçons), qui s’est déroulé le week-end dernier au niveau de la salle Hamou Boutlelis d’Oran, a été marqué par une totale domination de la Ligue algéroise de Karaté do. En effet, la ligue d’Alger termine à la première place avec un total de 37 médailles dont 09 en or. La ligue de Béjaïa suit à la deuxième place avec 13 médailles, dont 05 en or et la quatrième place est revenue à la ligue de Tizi-Ouzou avec 05 médailles, dont deux en or. De son coté, la ligue de Bouira termine à la septième place avec seulement deux médailles, une en Or, œuvre de Boulaares Merouane de la JS Mesdour dans la catégorie des -57 Kgs, et une autre en argent décrochée par son coéquipier de la même équipe de Mesdour, Saadali Dalal Eddine dans la catégorie des + 70 Kgs. Des résultats jugés médiocres compte tenu que Bouira est considérée un véritable pole de développement du karaté do. Ses athlètes sont habitués à se distinguer lors des différents rendez-vous que ce soit à l’échelle nationale, continentale que mondiale, à l’image de Bouamria Abdelkrim champion d’Afrique de karaté do sénior en 2011, Fouad Benbada troisième au championnat arabe juniors et Bencheikh Rafik, vice champion de monde des -70 Kg, pour ne citer que ceux la. Ce déclin s’explique selon un entraineur de karaté do, par le manque de moyens, «une subvention dérisoire qui ne permet pas l’acquisition de matériel et équipement sportifs adéquats, et la plupart des équipes travaillent dans des salles non conformes et démunies de toutes commodité».

