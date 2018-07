Ali Fodil nommé vice-président

Par DDK | Il ya 51 minutes | 88 lecture(s)

La formation de l’US Béni Douala commence à prendre de l’ampleur et à grandir d’une saison à une autre. En effet, l’équipe dirigeante vient d’être renforcée par l’arrivée d’un ancien joueur et d’un dirigeant qui connait bien le milieu du football, en l’occurrence Ali Fodil, ex-président de section de l’Olympique Tizi Rached. Ali Fodil, cet entrepreneur qui a beaucoup aidé l’OTR avec à la clé deux accession de suite avec ce club, est désormais vice-président de l’US Béni Douala. Il sera le deuxième homme fort de l’USBD après Hocine Ammam. Avec son expérience, Ali Fodil va certainement aider le club sur le double plan financier et connaissance. Le nouveau bras droit de Hocine Ammam, en l’occurrence Ali Fodil, estime : «C’est de notre devoir d’aider l’US Béni Douala qui est le club de tous les Kabyles et non pas seulement de la région de Béni Douala. J’ai été sollicité et je n’ai pas hésité un seul instant pour répondre favorablement à leur proposition. J’essayerai avec ma modeste expérience dans le monde du football d’aider la direction et le club. Je suis prêt même à venir en aide sur le plan financier, car l’US Béni Douala a grandement besoin de tous les enfants de la région, surtout sur le plan financier, pour réaliser l’accession en ligue 2». Pour conclure, notre interlocuteur dira : «J’espère que je serai à la hauteur des aspirations de la grande famille sportive de l’USBD. J’appelle les investisseurs et les entrepreneurs de la région à rejoindre l’USBD pour ce grand projet sportif qui consiste à faire de ce club un grand parmi les grosses cylindrées du championnat national. On veut voir dans le proche avenir l’US Béni Douala en ligue 1. On a les moyens humains, matériels et financiers pour atteindre cet objectif». Un renfort de qualité pour la direction de l’US Béni Douala, en attendant l’arrivée d’autres hommes d’affaires et bailleurs de fonds, pour permettre à ce club de prendre une autre dimension.

Massi Boufatis