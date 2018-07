L’OS Maâtkas champion du fair-play

Par DDK | Il ya 51 minutes | 71 lecture(s)

Évoluant dans une indigence des plus absolues, l’Olympique sportive de Maâtkas vient d’être élue meilleure équipe fair-play du groupe A, de la division Pré-honneur Tizi-Ouzou. Une consécration honorifique à plus d’un égard qui a réjoui, non seulement, cette sympathique équipe, toutes catégories confondues, mais également toute la population de Maâtkas, qui voit dans ce podium de sportivité toute l’éducation et la discipline dont font preuve les poulains du président Smaïl Oumezzaouche. Ce dernier, qui, nonobstant le dénuement le plus total dans lequel patauge le club, dira : «Vous vous rendez compte ?! Nous avons perdu quasiment tous nos matchs, mais sans pour autant être de mauvais perdants. Mieux, nous sommes leaders dans le fair-play et la sportivité !». C’est dire tout le respect qu’impose cet éducateur qui fait de la discipline, de la formation et de l’éducation son principal crédo au sein de ce club de Maâtkas. Il faut rappeler que toutes les catégories de ce club reçoivent en dehors de leur commune, pour absence de stade. C’est la commune voisine, Boghni, qui, grâce à sa générosité, permet à l’OSM d’évoluer dans son arène municipale. Le jeune boss du club tient d’ailleurs à attirer l’intention des autorités locales et régionales (APC, APW, DJS….) à venir en aide à ce club qui, s’il tient encore debout, c’est grâce aux sacrifices de son encadrement.

Amayas Idir