Entre défis et manque de moyens

Par DDK | Il ya 50 minutes | 76 lecture(s)

Fondé en 2014, le FCT (Flambeau club de Tamellaht) de la commune d'Ahnif, une équipe de football amateur, a déjoué tous les pronostics en accédant en Régional II, lors de l’exercice précédent, après un long travail effectué par la direction du club, le staff technique et les joueurs qui se sont donné à fond. Partis presque de rien, le club phare de la région de Tamellaht s'est vu "propulser" en Régionale II au terme d'efforts consentis par tous les acteurs qui activent dans ce club. Porté par un grand public qui lui est resté fidèle jusqu'à l'ultime journée, ce club amateur est promis à un bon avenir, entendent les fans de ce club, à condition que les efforts continuent dans la même cadence et sur la même lancée. Ce club affiche, depuis sa création, une grande ténacité et une envie inébranlable. Même s’il se débat dans des difficultés d'ordre financières et structurelles, il a su relever le défi et aller loin dans la compétition. Et son accession en Régional II n'est qu'une preuve de cette volonté d'acier qui anime les acteurs entrant dans sa gestion. En dépit du manque d’infrastructures sportives, le club a pu remonter la pente et dépasser les difficultés qui se sont dressées sur son chemin. L'un des plus grands problèmes auquel se trouve confronté le FCT est l’absence d’un véritable stade qui accueillerait ces athlètes. L'unique stade communal se trouve dans un état lamentable et ne peut servir d'un terrain pour la pratique du sport roi. Celui-ci n'est pas homologué car il n'offre pas les conditions requises. Le club réitère, ainsi, son souhait de voir le stade communal pris en charge dans les meilleurs délais, d'autant que la saison prochaine il évoluera en Régionale II, où la compétition et la concurrence seront plus rudes. Par ailleurs, le club cher aux habitants de Tamellaht a reçu, dernièrement, une aide financière de la wilaya à hauteur d’un million de dinars, ce qui a suscité la joie au sein du club, même si ses besoins en finances et en équipements sont colossaux.

Y. Samir