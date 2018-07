Début de la prospection le 20 juillet

Par DDK | Il ya 50 minutes | 83 lecture(s)

La direction de la Jeunesse Sportive Atlantique Amizour (JSAA) lance un appel aux jeunes désireux porter les couleurs du club que la prospection débutera dès le 20 juillet en cours. Les jeunes intéressés pourraient, le cas échéant, pratiquer leur sport favori avec une équipe dirigeante et des entraîneurs jeunes. C’est en tous les cas ce qui est écrit sur un avis affiché dans les quatre coins de la commune d’Amizour, où on peut lire : «Il est porté à la connaissance de tous les jeunes désirant pratiquer le football au sein de notre association (JSAA) qu’il y aura des journées de prospection pour trois catégories, et ce, dès le 20 juillet». Les responsables du club, dont le président Merzougui Kamel, ont défini l’âge exigé pour chaque catégorie. Ainsi donc, pour les U15, soit les enfants nés entre 2005 et 2006, ce sera pour le 20, 21 et 22 juillet à partir de 8h. Pour la catégorie des U13, nés entre 2006 et 2007, la prospection aura lieu les 27, 28 et 29 juillet à 8h, et enfin pour les U11, ceux nés entre 2008 et 2009, ce sera pour les 3 et 4 août. Selon le vice-président du club, Mouloud Ait Henia, «dans chaque catégorie, 20 jeunes seront retenus alors que pour la catégorie École, soit ceux nés entre 2011 et 2012, 30 jeunes seront retenus». À souligner que la JSAA n’a qu’une année et cinq mois d’existence puisque officiellement, le club a été lancé le 15 février 2017. Le même interlocuteur dira qu’il y aura de fortes possibilités que son club s’engagera dans le championnat de la wilaya de Béjaïa, chez les jeunes catégories. Soulignons, en outre, que les prospections auront lieu au stade Larbi Touati d’Amizour, qui reste le seul terrain qui reçoit les clubs de la commune.

M. R.