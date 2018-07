Les Canaris depuis hier en Allemagne

Par DDK | Il ya 50 minutes | 130 lecture(s)

Les Canaris ont rallié l’Allemagne, hier après-midi, pour effectuer leur second stage de préparation en prévision de la nouvelle saison sportive 2018-2019.

Après le premier stage effectué à Ain Bénian durant une douzaine de jours, les Kabyles se sont envolés hier vers l’Allemagne (à Weiskirchen), pour peaufiner leur préparation d’intersaison. Côté effectif, deux joueurs n’ont pas fait le déplacement avec le groupe pour différentes raisons. Il s’agit de l’attaquant nigérian Nwofor, qui n’avait pas son visa, et du défenseur Amir Belaili qui a besoin d’une autorisation du MDN car, encore sous les drapeaux. Selon une source proche de la direction, Belaili devra rejoindre ses équipiers ce mardi. Le coach Franck Dumas mise énormément sur ce stage pour réussir du bon boulot. Après avoir assuré la préparation de son équipe lors des derniers jours du stage à Ain Bénian, Dumas fera tout pour que son club soit prêt pour le début de championnat.

Quatre matchs amicaux au menu

En plus de travailler tous les volets, les kabyles disputeront quatre matchs amicaux pendant leur séjour en Allemagne. Les Canaris seront opposés, lors du premier test, au FC Saarbrück (D4/ Allemagne), le 17 juillet, avant de croiser le fer le 18 juillet avec le FC Weisbach (D9/ Allemagne), puis RM Hamm Benfica (D1/ Luxembourg) le 22 juillet, et enfin SG Lebach-Landsweiler (D7/ Allemande) le 26 juillet. Le coach Franck Dumas aura une idée très précise sur le niveau de chacun de ses joueurs, ce qui lui permettra de dégager l’équipe type pour le début du championnat. Le coach français des Canaris fera suer ses joueurs et apportera les réglages nécessaires avant le retour au pays, le 29 juillet prochain. Le club kabyle travaillera encore quelques jours a Tizi-Ouzou avant d’entamer la compétition officielle le 11 aout prochain, première journée de la nouvelle saison 2018-2019. Les kabyles prétendent à réussir une belle saison et réaliser les objectifs tracés par la direction pour satisfaire les supporters.

La piste Belgherbi toujours d’actualité

L’ex-attaquant de la JSMB Abdelwahid Belgherbi intéresse toujours les responsables de la JSK qui le veulent au sein de leur effectif en prévision de la saison prochaine. Selon les dernières informations le joueur devait récupérer ses papiers hier après midi pour pouvoir signer à la JSK. Le président de la JSK, Cherif Mellal, a promis à l’agent du joueur de régler le problème du visa pour ce dernier dès qu’il aura signé son contrat. Ainsi Belgherbi est bien parti pour signer à la JSK, lui qui a déjà donné son accord à Karim Doudane de signer dès la récupération de ses papiers. C’est aussi le cas pour l’attaquant burundais Fiston, attendu dans les prochaines heures à Tizi-Ouzou avant de rallier le lieu du stage en Allemagne pour être supervisé par le staff technique avant son éventuel engagement. Selon le coach Franck Dumas, si Fiston donne satisfaction, la JSK devra se séparer de l’autre attaquant, le Nigérian Nwofor qui n’arrive pas à s’adapter avec son nouvel environnement, en raison, notamment, du problème de langue. Pour rappel, la JSK, qui a dû attendre la 29e et avant-dernière journée du championnat pour assurer son maintien, a effectué un véritable remue-ménage en libérant pas moins de 12 joueurs, et en engageant plusieurs éléments tels que le gardien de buts international Abdelkadir Salhi (ex-CRB), Abdelhak Mouissi et Mohamed Nadjib Berrabah (RC Boumerdès), Tahar Benkhelifa (Paradou AC), ou encore Amir Belaïli (ex-CR Belouizdad).

