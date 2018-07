Nafaâ Alloui 10e recrue

Par DDK | Il ya 50 minutes | 87 lecture(s)

La direction de la JSMB a fait signer, en début de soirée d’avant-hier, l’ex-gardien du CABBA, Nafaâ Alloui, pour les deux prochaines saisons, portant ainsi à dix le nombre de nouvelles recrues. Alloui est donc le troisième joueur du Babya à atterrir cet été chez le club phare de la Soummam, après l’autre portier, Maamar Nadjib Medah et l’axial Koceila Berchiche. Nous apprenons également que la direction du club a également réussi à convaincre l’ex-entraîneur des gardiens de but des criquets jaunes, Salim Fodhil, de rejoindre les Vert et Rouge de la Soummam. Ce dernier a officialisé sa venue à la JSMB avant-hier et a aussitôt entamé son travail avec son nouveau club. Il a ainsi retrouvé Medah et Alloui, lesquels avaient travaillé sous sa houlette la saison passée à Bordj.

Biskri augmente la charge

Poursuivant depuis avant-hier leur seconde semaine de préparation au stade de l’UMA, les camarades du néo Béjaoui, Meddour, ont été soumis hier à un biquotidien par le staff technique. L’objectif était de recharger les batteries, après que les joueurs ont bénéficié, la veille, d’une journée de relâche. Le coach prévoit de baisser la cadence aujourd’hui et demain matin, avant le départ de la délégation de la JSMB, demain après-midi, vers son lieu de stage, en Tunisie, plus précisément au complexe sportif de Hammam Bourguiba, pour un séjour qui s’étalera jusqu’au 30 du mois en cours.

