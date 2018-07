«L’accession nécessite des moyens»

Par DDK | Il ya 1 heure | 144 lecture(s)

Le Gouraya Béjaïa qui évoluait la saison écoulée en Régionale 2 a achevé la saison à l’avant-dernière place au classement général, soit à la 15e place. Dans cet entretien, le président du club, Said Boucheffa parle de la rétrogradation de son équipe en division honneur.

La dépêche de Kabylie : Quels enseignements tirez-vous de la saison sportive 2017-2018 ?

Said Boucheffa : La saison passée est pleine d’enseignements pour notre équipe, notamment sur le plan technique, où nous n’avons pas pu sauver notre saison. On a donc rétrogradé en division inférieure, en honneur. C’est le football.

Qu’est-ce qui a manqué à votre équipe pour éviter la relégation ?

Sans détours, je dirais que beaucoup de choses se passent dans ce palier, et il y a de tout, entre autre, le travail de coulisses. Sans oublier que pour un objectif, il faut des moyens financiers appropriés. Même le maintien demande de gros moyens.

Gouraya Béjaïa a connu des hauts et des bas depuis sa création…

Des hauts et des bas, il en existe partout dans les clubs, on ne gagne pas à tous les coups. Notre club a connu deux accessions méritées, mais cette année on a rétrogradé, mais il est possible qu’on revienne, la saison prochaine, dans le palier de la régionale 2.

C’est donc l’objectif pour la saison prochaine ?

Je peux vous assurer d’une chose, notre club ira selon les moyens. Si on peut jouer l’accession, on le fera, sinon, on se contentera du maintien. Néanmoins, accéder à un palier supérieur nécessite des moyens, financiers entre autres.

Et l’AG ordinaire du club ?

L’AG Ordinaire a été organisée tout naturellement le mois de mars passé et les bilans ont été adoptés à l’unanimité par les membres du bureau. Je reviendrai sur cette rétrogradation au palier «honneur», et je dois dire que nous sommes tous déçus, mais c’est ça la vie d’un club.

Le staff technique, sera-t-il maintenu ?

Je ne vous cache rien. On n’a pris aucune décision dans ce sens. Officiellement, rien n’a été décidé concernant le staff technique. Certains joueurs nous ont donné leur accord de principe de continuer avec nous. On complètera la liste avec de nouveaux joueurs, selon les moyens que nous aurons. Je lance un appel à toutes les bonnes volontés et les sponsors de la wilaya de Béjaïa pour venir aider notre club sur le plan pécuniaire. Ils sauront où ira leur argent et ne seront pas déçus. On n’aura rien à cacher.

Entretien réalisé par M. R.