Les choses sérieuses commencent

Par DDK | Il ya 1 heure | 165 lecture(s)

Comment prévu, la JSK a entamé, hier matin, son deuxième stage en Allemagne, en effectuant la première séance d’entraînement sous la houlette du coach Franck Dumas.

Arrivés dans la ville allemande de Saarland avant-hier, les Canaris ont entamé le travail hier. Les choses sérieuses ont donc commencé pour la JSK qui effectue son second stage de préparation. Après le travail physique, réalisé durant une dizaine de jours au niveau de l’école hôtelière d’Ain Benian sur la côte algéroise, place maintenant au volet technico-tactique et les matchs amicaux. Le staff technique kabyle a déjà tracé son plan de travail et du biquotidien sera au menu des Kabyle lors de leur séjour en Allemagne. En programmant quatre matchs amicaux devant des clubs allemands et un club du Luxemburg, le coach Dumas connaîtra le niveau réel de ses capés. Misant à jouer le podium au cours du prochain exercice, le coach français des Canaris utilisera tout son savoir-faire pour assurer une préparation à la hauteur. En instaurant une discipline de fer, le staff technique kabyle fera suer ses joueurs en travaillant les différents volets. Hier, ce n’étais que le début et la charge du travail sera augmenté lors des prochaines séances d’entraînements. Cependant, les équipiers de Benaldjia comptent faire de leur mieux afin d’être prêts pour le début de la compétition officielle. Sachant que les supporters sont très exigeants, leur seul but et de les satisfaire, en réalisant les meilleurs résultats possibles en championnat.

Premier match amical aujourd’hui

Les Canaris disputeront leur premier match amical, cet après-midi à 18h, face à l’équipe de Saarbrück évoluant en quatrième division allemande. Ce match sera un bon test pour les joueurs de la JSK qui disputent à l’occasion leur premier match amical depuis le début de la préparation, entamée à Ain Benian. Le coach Dumas suivra de prêt le rendement de ses joueurs pour combler les lacunes lors des prochains rendez-vous qui les attendent. En dépit qu’il s’agit juste d’un match amical, chaque joueur de la JSK fera tout pour gagner la confiance de ses entraîneurs. Les équipiers de Benaldjia veulent une victoire morale ce qui les motivera d’avantage dans le reste de la préparation. Les Canaris disputeront trois autres matchs amicaux durant leur séjour en Allemagne. Ils vont croiser le fer, le 18 juillet, avec le FC Weisbach (D9/ Allemagne), puis RM Hamm Benfica (D1/ Luxembourg) le 22 juillet, et enfin SG Lebach-Landsweiler (D7/ Allemande) le 26 juillet. Le coach Franck Dumas aura une idée très précise sur le niveau de chacun de ses joueurs, ce qui lui permettra de dégager l’équipe type pour le début du championnat.

Rudolphe Duvernet, nouveau préparateur physique

Le nom du nouveau préparateur physique de la JSK est désormais connu. Le club qui s’est séparé la semaine passée de Dahmane Sayah sur demande de l’entraineur en chef, Franck Dumas, vient en effet de jeter son dévolu sur le Français Rudolphe Duvernet. Ce dernier qui a entamé son travail officiellement hier en assurant la séance d’entrainement en compagnie des autres membres du staff technique, connaît bien la maison kabyle pour y avoir collaboré en tant que préparateur physique aux côtés de l’ex entraîneur Jean-Yves Chay. C'était en 2002.

Belaili rejoindra le stage aujourd’hui

L’arrière droit de la JSK, Amir Belaili, devra rejoindre ses équipiers en Allemagne aujourd’hui vu qu’il n’a pas fait le déplacement hier avec eux. Ayant besoin d’une autorisation pour quitter le territoire national vu ses obligations vers le service national, le joueur aurait obtenu son autorisation hier. Ainsi, l’ex-pensionnaire du CRB ralliera le regroupement de son club et continuera la préparation avec ses coéquipiers en prévision de la nouvelle saison. Venue cet été à la JSK, Belaili veut réussir son passage à la JSK et pourquoi ne pas réussir une belle saison.

Le Burundais Fiston bloqué en Iraq

L’attaquant burundais Fiston est toujours bloqué en Iraq où il joue et n’a pas pu venir en Algérie malgré que les dirigeants de la JSK l’attendent depuis déjà quelques jours. Le joueur devra avoir une autorisation de sortie de son club Zaoura. Le joueur sera soumis à des tests et pourrait signer à la JSK. Si ce dernier signe à la JSK, l’attaquant Nwofor risque tout simplement d’être renvoyé en résiliant le contrat qu’il a signé depuis quelques semaines maintenant.

M. L.